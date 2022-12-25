الموسيقيين تكشف حقيقة إلغاء حفل سعد لمجرد في شرم الشيخ

أكد منظمو حفل الفنان سعد لمجرد الخميس القادم بمدينة شرم الشيخ، أن الهدف الرئيسي من تنظيم الحفل هو حزمة العروض السياحية التي تم تسويقها للجمهور الخليجي والعربي لقضاء احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد في مدينة شرم الشيخ، حيث تم تجهيز موقع الحفل لاستقبال نحو ثلاثة آلاف سائح، فضلا عن دعوة أبناء الجالية المغربية المقيمة بمصر لمشاركتهم احتفالاتهم وفرحتهم بالإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني المغربي ووصوله إلى المربع النهائي في نسخة كأس العالم الأخيرة بقطر.

حفل سعد لمجرد

كما أكد المنظمون استمرار جهودهم بإحياء حفلات فنية للمطربين العرب الكبار في إطار تشجيع السياحة العربية لقضاء إجازاتها بمدينة شرم الشيخ، موضحين أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق إنجازات رائدة في ملف البنية التحتية بالمدينة التي أصبحت الآن أكبر محفز لكبار منظمي الحفلات والرحلات العالميين، حيث تساهم جملة الأحداث الفنية والموسيقية بشكل كبير في الترويج للمقاصد السياحية.

وأوضح المنظمون أن إحياء حفلات للمطربين والفنانين الكبار، واستغلال شهرتهم وجماهيرتهم للدعاية للمقاصد السياحية بشرم الشيخ، يعد طريقة تسويقية ناجحة تنشط السياحة وتروج للمشاريع القائمة والإمكانات الترفيهية التي تتمتع بها المدينة.

وكشفت الجهة المنظمة أن "لمجرد" حظيت أغانيه باللهجة المصرية على أكثر من مليار مشاهدة، ومنها “إنساي” مع محمد رمضان، وأغنية “من أول دقيقة” مع إليسا، وأغنيته “الجمال عدى الكلام”، ثم أغنيته الأخيرة "الحلق اللي عامل قلق"، وكل هذه الأغاني مع ملحنين ومؤلفين مشاهير وكبار في صناعة الأغاني حققت نجاحات مدوية ويسمعها ملايين المصريين، ويغنيها الشباب المصري والعربي.

وأكدت أن إحياءه للحفل يعد مكسبا كبيرا، حيث يتوافد معه جمهوره العربي في المدن التي يحيي بها حفلاته.

وكان الفنان المغربي سعد لمجرد أعلن عن جولة غنائية للجاليات العربية والمغربية احتفالا بالفريق المغربي، بدأها بقطر ثم دبي وإسطنبول وبيروت، على أن ينهيها بشرم الشيخ 29 الشهر الجاري لمشاركة المصريين والمغاربة والقادمين من البلاد العربية الاحتفالات برأس السنة.

على صعيد آخر، كانت نقابة المهن الموسيقية أعطت سعد تصريحا بالغناء، مؤكدة أن كل ما يثار حوله يدخل في بند الشائعات، فلا يوجد أي حكم قضائي عليه.