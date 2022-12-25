الكويت على أعتاب موجة برد قارس وانخفاض درجة الحرارة إلى صفر.. تفاصيل

كشف خبير فلكي أن الكويت تقف على أعتاب موجة برد قارس وانخفاض في درجة الحرارة يصل إلى الصفر.

وقال الخبير بدر العميرة، وفقا لـ صحيفة “القبس” الكويتية، إن هذه الموجة من الطقس البارد ستبدأ من مساء اليوم الأحد، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، عازيا هذه الموجة إلى الرياح السيبيرية الباردة جدا، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستنخفض إلى الصفر المئوي في المناطق الصحراوية الشمالية الغربية خلال الليل، بحسب صحيفة "القبس".



وعن درجات الحرارة في بقية المناطق السكنية والساحلية، قال إنها ستتراوح بين 3 و7 درجات مئوية خلال ساعات الليل المتأخرة، بينما تبلغ في ساعات الصباح 14 درجة مئوية.



وذكر العميرة أن موجه البرد الحالية ستكون مقدمة لبرد أشد يبدأ من منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.

وبحسب العميرة، فإن هذه الموجة سوف تستمر 26 يوما ضمن موسم الأزيرق، حيث ستنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.