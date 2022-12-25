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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المتهم بقيادة سيارة عكس الاتجاه بشارع رمسيس: "كنت بزف صديقي"

صدى البلد

بعد نشر فيديو عبر الفيس بوك، ضبط رجال مباحث القاهرة شخص كان يقود سيارة عكس الاتجاه بـ شارع رمسيس .

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وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"  تحت عنوان (بلطجة وإغلاق للطريق..شخص يقود سيارته للخلف بشارع رمسيس وسط عشرات الموتوسيكلات بدائرة قسم شرطة الظاهر) .

اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة

علي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة الفحص و التحري عن الواقعة ، حيث تبين من جمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد مالك السيارة وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بالظاهر ، تم ضبطه والسيارة المستخدمة فى الواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل قيامه بذلك لزفاف أحد أصدقائه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رمسيس شارع رمسيس اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة مباحث القاهرة الموتوسيكل أخبار الحوادث

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