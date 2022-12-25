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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ما نقص مال من صدقة.. عزة مصطفى: مستشفى 5737 يحتاج للتبرعات| فيديو

عزة مصطفى
عزة مصطفى

وجهت الإعلامية عزة مصطفى، الشكر لـ مؤسسة ستر وعافية، ومؤسسة أبو العينين الخيرية؛ لدعمهما المواطنين في ظل الظروف الصعبة.

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وقالت عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «عدت الأزمات التي مرت على مصر؛ بفضل شعبها؛ والله ياما مرت على مصر أزمات وعدت، المعدن المصري الأصيل تركيبة مصرية رغم الغلاء؛ ولازم نقف جنب بعض وجنب بلدنا؛ هتعدي إن شاء الله».

وبشأن آخر تطورات أزمة مستشفى سرطان الأطفال، أضافت عزة مصطفى: «رغم اللغط الحاصل حول مستشفى 57357؛ ماننساش إن فيه أطفال تحتاج التبرعات، أيوة التبرعات قلت، لكنها ما خلصتش؛ ما نقص مال من صدقة».

وأكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن المستشار عدلي حسين وجه نداءً لوزيرة التضامن الاجتماعي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ لبحث أوضاع مستشفى سرطان الأطفال (57357)؛ خاصة وأنه عضو مجلس أمناء المستشفى.

عزة مصطفي الإعلامية عزة مصطفى مؤسسة أبو العينين الخيرية النتيجة النهائية مستشفى سرطان الأطفال

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