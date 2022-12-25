سيناريوهات مرعبة.. الجيش الروسي يستعد لاجتياح أوكرانيا بالكامل

ذكرت صحيفة “نيو زيورخ تايمز” السويسرية، أنه من المرجح أن تشن روسيا هجومًا متجددًا في أوكرانيا أوائل العام المقبل.

وزعمت الصحيفة، نقلاً عن مصار بوزارة الدفاع الألمانية، أن أهداف موسكو يمكن أن تتراوح في أي مكان من الاستيلاء على منطقة دونباس بأكملها وصولاً إلى السيطرة على أوكرانيا بأكملها.

وقالت صحيفة “نيو زيورخ تايمز” السويسرية، إن القيادة الروسية عازمة على مواصلة حملتها العسكرية ضد جارتها عام 2023 وعام 2024.

وفقًا للصحيفة، فإنه تم إجراء هذا التكهن من قبل محللي وزارة الدفاع الألمانية وضباط المخابرات في تقريرهم الداخلي، والذي يُزعم أنه بعنوان “الخيارات العسكرية الاستراتيجية الروسية للعمل في حرب أوكرانيا لعام 2023”.

سيناريوهان محتملان

ووفقًا لصحيفة “نيو زيورخ تايمز”، فإن التكهن يأخذ في الاعتبار سيناريوهين، وحيث تنبأ الأول أن روسيا قد تركز على غزو منطقة دونباس بأكملها.

ومن المتوقع أن يبدأ هذا الهجوم المفترض في أبريل 2023، مع قيام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بنشر قواته في وقت واحد بالقرب من الحدود الشمالية لأوكرانيا، حسبما زعمت الصحيفة.

في حين أنه من غير المرجح أن تتحرك قوات مينسك فعليًا إلى أوكرانيا، فإن هذه المناورة، وفقًا للمقال، ستضمن أن كييف لن تكون قادرة على استخدام كل قواتها العسكرية لمواجهة الهجوم الروسي في دونباس.

وتزعم وسائل الإعلام السويسرية أنه في حالة نجاح خطة روسيا، يعتزم الكرملين بناء دفاعات محصنة في المنطقة، هذا يعني أن أي محاولة من قبل أوكرانيا لاستعادة دونباس ستؤدي إلى خسائر فادحة لكييف.

ويشير التقرير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقترح في الوقت نفسه محادثات سلام على الدولة المجاورة بينما يرسل إشارات إلى المجتمع الدولي ووسائل الإعلام بأن موسكو مستعدة لمثل هذا الحوار. من المفترض أن تساعد الأخيرة في تآكل الدعم الغربي لكييف.

السيناريو الثاني

والسيناريو الثاني المزعوم، وهو أقل احتمالًا، كما زعمت الصحيفة السويسرية، يتوقع خططًا أكثر طموحًا من جانب الكرملين: غزو أوكرانيا بأكملها.

وفقًا للتكهن المفترض للجيش الألماني، ستضرب القوات الروسية في الجنوب من دونباس ، في حين أن ما يصل إلى 70 ألف جندي بيلاروسي سيعبرون الحدود الأوكرانية في الشمال ويسيرون في كييف.

ويُزعم أن جيش موسكو يهدف إلى تأمين حدود أوكرانيا مع بولندا لوقف تدفق الأسلحة الغربية إلى البلاد ، والاستيلاء على منطقة ترانسنيستريا المنفصلة في مولدوفا.

ومع ذلك، من أجل تحقيق ذلك، ستحتاج روسيا إلى إعلان التعبئة الكاملة.

وعلى الرغم من أن هذا “غير مرجح إلى حد ما ، لأسباب سياسية داخلية”، كما يعتقد المحللون العسكريون الألمان الذين استشهدت بهم صحيفة “نيو زيورخ تايمز”.