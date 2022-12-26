أخبار التوك شو.. أحمد موسى يعلن خبرا سارا للمصريين.. بشرى من الحكومة عن أسعار البيض والفراخ

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى

هنستريح.. أحمد موسى يعلن خبرا سارا للمصريين على الهواء.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ بعد توجيهاته بالإفراج عن البضائع في الموانئ.



ما نقص مال من صدقة.. عزة مصطفى: مستشفى 5737 يحتاج للتبرعات| فيديو

وجهت الإعلامية عزة مصطفى، الشكر لـ مؤسسة ستر وعافية، ومؤسسة أبو العينين الخيرية؛ لدعمهما المواطنين في ظل الظروف الصعبة.



سيول في هذه الأماكن.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس غد

كشفت إيمان شاكر مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة الأرصاد، تفاصيل حالة الطقس علي محافظات الجمهورية غدا الأحد.



أسعد أيامي..أول تعليق من نائب الإسكندرية على استقلال فلوكة بسبب الأمطار.. فيديو

علق النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب عن الإسكندرية، على استقلاله فلوكة أثناء متابعة مشاكل المواطنين في منطقة غيط العنب وكرموز اليوم لمتابعة عملية تصريف الأمطار.



أول نوة بالإسكندرية.. ارتفاع المياه في الشوارع الجانبية وصل إلى 50 سنتيمتر

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن شركة الصرف الصحي تقومص بمجهود جبار لمنع حدوث تجمعات لمياه الأمطار، متابعا: المحافظة على آتم استعداد لموجة الأمطار منذ يوم الخميس الماضي.



بشرى سارة من الحكومة عن أسعار البيض والفراخ.. فيديو

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إننا سنقضي على أزمة ارتفاع أسعار البيض والدجاج بعد الإفراج عن كل الأعلاف في الموانئ.



مهلة لمدة أسبوعين .. الحكومة توجه رسالة لـ أصحاب المتاجر.. فيديو

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الكميات المنتجة من الأرز تفوق الحاجه الاستهلاكية لـ 100 مليون مصري.



الحكومة: كل من استغل أزمة الدولار الفترة الماضية خسر ..فيديو

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة نجحت في مواجهة العوامل التي كانت تؤثر على ارتفاع أسعار السلع، ويبقى عامل الأزمات العالمية التي تؤثر على المنتجات القادمة من الخارج.



مستشار الرئيس للصحة يحذر: الفيروسات لديها قابلية للتحور والتحول

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إنه لا يوجد إقبال على التطعيم ضد فيروس كورونا.





هل تأخرت تأخر سيارات الإسعاف في الوصول لصالة حسن مصطفى.. وزير الشباب يجيب بالفيديو

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التفاصيل الكاملة عن حادث مباراة سوبر السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري في صالة حسن مصطفى بمدينة ٦ أكتوبر.



جيهان صالح: الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار في ديسمبر| فيديو

قالت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إن اليوم كان هناك اجتماعين مهمين، منهما اجتماع رئيس الوزراء مع وزير التموين ووزير الزراعة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والبنك المركزي لبحث وضع البضائع المتأخرة داخل الموانئ.