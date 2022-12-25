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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة: كل من استغل أزمة الدولار الفترة الماضية خسر ..فيديو

مدبولي
مدبولي

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة نجحت في مواجهة العوامل التي كانت تؤثر على ارتفاع أسعار السلع، ويبقى عامل الأزمات العالمية التي تؤثر على المنتجات القادمة من الخارج.

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وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الأسواق المصرية تواءمت مع أسعار صرف الدولار.

ولفت المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أنه تم وضع جدول زمني للإفراج عن كل السلع في الموانئ المصرية، مؤكدا أن كل من استغل أزمة الدولار في الفترة الماضية خسر.

وأكد أن السلاح الأهم في يد الحكومة لإحداث التوازن بالسوق المصري وعودة أسعار السلع لمعدلاتها الطبيعية، هو زيادة العرض من خلال إعادة المصانع للعمل بكل طاقتها.
 

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