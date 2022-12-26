14 عاما بيقبض بالجنيهات..ملاكم بريطاني يبكي بعد فوزه بمليون دولار..شاهد

بعد 14 عاما من السعى والاجتهاد رغم قلة الدخل حيث كان يحصل على جنيهات بسيطة، بكي ملاكم بريطاني إثر فوزه في مبارة واحد بمبلغ يقدر بـ “مليون دولار أمريكي”.

حصل نجم الملاكمة البريطاني، بريندان لوجنان، من مانشستر على مليون دولار في مباراة واحدة في الفنون القتالية بعد سنوات من القتال مقابل 150 جنيها إسترلينيا فقط.

أصبح بريندان لوجنان، البالغ من العمر 32 عاما “بطل عالم” من خلال الفوز ببطولة PFL" Featherweight Championship 2022".

ووفقا لصحيفة “الديلي ستار” البريطانية، قال بريندان لوجنان عن أدائه ومكاسبه وخطته للمستقبل: “كنت أذهب إلى المنزل بخسارة، والآن في طريقي إلى المنزل ومعي مليون دولار”.

14 عاما بيقبض بالجنيهات..ملاكم بريطاني يبكي بعد فوزه بمليون دولار

ملاكم بريطاني يبكي بعد فوزه



وتابع: “دخلت مؤمنا تماما أن الخصم لا يستطيع هزيمتي، حيث شاهدت كل مباراته السابقة، وأدركت أنه في مواجهة صعبة وجها لوجه معي”.

وعلى الرغم من امتلاكه الآن ثروة كبيرة بفضل نظام الدفع المربح لبطولة العالم لـ PFL لم يشتري بريندان لوجنان سيارة خارقة أو منزل باهظ الثمن حيث يستمتع حاليا بوقته مع عائلته في المملكة المتحدة.

14 عاما بيقبض بالجنيهات..ملاكم بريطاني يبكي بعد فوزه بمليون دولار

وأوضح: "أحتاج إلى إجازة قصيرة لتحديث أهدافي، والتوصل إلى بعض الأهداف الجديدة، لم يكن هناك شيء واحد اشتريته أو أرغب في شرائه الآن، فقط أتطلع لرؤية عائلتي".

وأضاف: “المال سيأتي ويذهب دائما، مليون دولار مبلغ ضخم من المال لكنه مجرد ورقات صغيرة، وسأكون أول شخص من مانشستر يحصل على لقب بطل العالم في الفنون القتالية، إنه أمر لا يصدق".

14 عاما بيقبض بالجنيهات..ملاكم بريطاني يبكي بعد فوزه بمليون دولار

14 عاما بيقبض بالجنيهات..ملاكم بريطاني يبكي بعد فوزه بمليون دولار



