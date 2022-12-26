هتخسي بسرعة.. أسرع رجيم لنحت قوامك وتحويل جسمك لألة حرق دهون

وزنك زاد كثيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية مع دخول الشتاء والحاجة إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية يمكنك الاعتماد على النظام الغذائي التالي لإنقاص الوزن ونحت القوام في 3 أسابيع يقدمه موقع بولد سكاي الهندي.
الصباح الباكر (7:30 صباحا)
1 كوب حليب خالي الدسم مع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.
الإفطار خيارات:
قطعة جبن قريش +2 بيضة مسلوقة
أو 3 ملاعق فول بالليمون +نصف رغيف بلدي
الغداء :
خضار مسلوقة ودجاج أو سمك مسلوق
أو ربع فرخة مشوية + طبق سلطة خضراء
بعد الغداء بساعتين
ثمرة فاكهة
+ مشروب بذور الكتان
العشاء (7:00 مساءً) خيارات:
وقت النوم (9:30 مساءً) 1 كوب حليب دافئ خالي الدسم مع
نصف ملعقة صغيرة جنزبيل