في أول خطاب.. ملك بريطانيا يشكو من غلاء الأسعار والجوع في عيد الميلاد

في أول خطاب له ملكا خلال احتفالات عيد الميلاد، استخدم الملك تشارلز رسالته لطرح قضية أزمة غلاء المعيشة في بريطانيا.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تحدث عن القلق الكبير والمصاعب التي يعاني منها أولئك الذين يكافحون من أجل دفع فواتيرهم وإطعام ودفء أسرهم.

كانت هناك صور لبنوك الطعام ومساعدة المشردين إلى جانب الخطاب ، الذي سجله الملك في كنيسة سانت جورج.

كذلك أشاد بوالدته الملكة إليزابيث الثانية، وكانت الملكة رائدة في الخطاب الملكي في يوم عيد الميلاد، واستخدمت خطابها العام الماضي للحديث عن دور الاجيال القادمة ونقل الدور إليهم.

تطرقت موضوعات خطاب الملك إلى بعض أسبابه ومعتقداته، ومن بينها القلق على الفقراء وأهمية الخدمة العامة ودعم تعدد الأديان.

ظهر عدد محدود من أفراد العائلة المالكة على الشاشة خلال كلمة الملك، ومن بينهم ملكة كونسورت ، وأمير وأميرة ويلز ، وإيرل ويسيكس، وهذا يعني أن الأمير هاري وميجان ، دوق ودوقة ساسكس ، لم يتم ذكرهما أو شقيقه الأمير أندرو.

وقال الملك: "أود بشكل خاص أن أشيد بكل هؤلاء الأشخاص الطيبين الذين قدموا بسخاء الطعام أو التبرعات ، أو تلك السلع الثمينة على الإطلاق ، وقتهم ، لدعم من حولهم في أشد الحاجة".

ورافقت الرسالة صور لجمعيات خيرية تقدم الطعام للمشردين ومتطوعين يساعدون في بنك طعام، وقال قصر باكنجهام إن الأموال التي تم التبرع بها بعد وفاة الملكة الراحلة تم تقديمها لجمعية خيرية لمساعدة غير القادرين على دفع فواتير الطاقة.

ويذكر أن اجتمع الملك مع كبار أفراد العائلة المالكة في ساندرينجهام ، نورفولك ، بمناسبة عيد الميلاد ، وحضر في وقت سابق قداس عيد الميلاد التقليدي للمرة الأولى كملك .