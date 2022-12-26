صحة الشيوخ تناقش مشكلات الوصف الوظيفي للصيادلة وتسويات فنيي التمريض

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور على مهران، اليوم الاثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة، 3 اجتماعات لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، لمناقشة مشكلات الصيادلة وفنيي التمريض.

وتناقش صحة الشيوخ، خلال اجتماعها الأول، الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد الشيخ بشأن إعادة الوصف الوظيفي للصيادلة الحكوميين بالتعاون مع نقابة الصيادلة وهيئة الدواء المصرية.

وتناقش في اجتماعها الثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائبة كوثر محمود، بشأن عدم قبول تسويات فنيي التمريض الحاصلين على مؤهلات عليا بعد حصولهم على البكالوريوس التقني.

فيما تنظر اللجنة باجتماعها الثالث، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن معاملة تدخين السجائر الإلكترونية والفيب معاملة المثل بالسجائر المعتادة، وتطبيق قواعد المنع الحالية للتدخين عليها داخل الأماكن العامة بصفة عامة وبين الطلبة في الحرم الجامعي بصفة خاصة، وبحضور ممثلي الحكومة.