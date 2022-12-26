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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. جلسة برلمانية استثنائية لبحث ارتفاع سعر صرف الدولار

صدى البلد

 وقع نحو 65 برلمانيا عراقيا على طلب عقد جلسة نيابية استثنائية لمناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار، وفق ما ذكره النائب رائد المالكي.

وقال المالكي في تدوينة على مواقع التواصل، إنه ومع  65  نائباً وقعوا على طلب عقد جلسة استثنائية لمناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار .

وأضاف، تحسبا لعدم الاستجابة للطلب لقرب انعقاد جلسات المجلس في سنته التشريعية الجديدة، يقدم طلبا الى رئيس المجلس بتخصيص الجلسة الأولى لاستضافة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة الأمر واستيضاح الأسباب الحقيقية وتقييم إجراءات الحكومة.

وعلق البنك المركزي، على ارتفاع سعر الصرف، بالقول إن العراق لا يزال يمتثل للمتطلبات الدولية في موضوع الدولار، ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وأن بعض المصارف أخذت وقتاً من أجل تطبيق هذه الطلبات، مؤكداً أنه يعمل على إعادته إلى سعره الذي كان عليه، خلال أسبوعين.

وكان المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، قد عزا في وقت سابق يوم الأحد، استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي إلى العوامل الخارجية عدة، فيما أكد سعي الحكومة للسيطرة على سعر الصرف وتحقيق استقراره في السوق.

وسجلت الأسواق المحلية في العراق، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، لتصل ذروتها أمس الأحد، حيث بلغ سعر الدولار الواحد 1540 ديناراً.

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