وليد جمال الدين: نستهدف مزيدا من التعاون مع الصين لصناعة الوقود الأخضر

تفقد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عددا من المشروعات الموجودة داخل نطاق المطور الصناعي تيدا-مصر، في إطار تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية وشركاء النجاح من مستثمرين ومطورين صناعيين والوقوف على مدى التطور الذي تحرزه هذه المشروعات والتعرف أهم متطلبات الشركات التي تعمل داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتقديم الدعم اللازم من خلال الإجراءات والحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة.

وقام وليد جمال الدين بهذه الجولة برفقة اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة لشئون المناطق الصناعية.

وقد أوضح وليد جمال الدين خلال كلمته أثناء الجولة أنه يقدر التعاون مع الجانب الصيني في شتى المجالات حيث أن مشروعات شركة تيدا – مصر التابعة لشركة تيدا - الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد دليلاً على مدى نجاح هذا التعاون وقدرة الجانبين على تحقيق مزيد من النجاحات خاصة في المشروعات ذات الاهتمام المشترك، حيث أوضح مدى تطلع المنطقة الاقتصادية للتعاون مع الاستثمار الصيني في مجال تصنيع الوقود الأخضر والصناعات المكملة له من محللات كهربائية وتوربينات رياح وألواح للطاقة الشمسية والوصول لاتفاقات نهائية خلال العامين القادمين، كما عبر عن رغبة المنطقة الاقتصادية في التعاون في مجال توطين صناعة المستلزمات الطبية والمادة الفعالة للأدوية لتقليل حجم الاستيراد في هذا المجال، إضافة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي اهتماماً كبيراً لتوطين الصناعات الغذائية في المنطقة الصناعية بالقنطرة والتي يمكن أيضاً أن تشهد تعاوناً مع الجانب الصيني، كما أنه أكد على امكانية التعاون في مجال صناعة السيارات الذي يعد أحد مجالات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

من جانبه أوضح تشانغ يى شيانغ العضو المنتدب لشركة تيدا – مصر أنه سعيد بمدى الدعم الذي تلقاه الشركة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأوضح خلال عرضه التقديمي وجود عدد كبير من الشركات يعمل داخل نطاق تيدا - مصر منها شركتي EBH – IDM اللتان تعملان في قطاع المعدات البترولية ، كما لديها أيضاً 4 صناعات قائمة لمستلزمات مواد البناء على رأسها مصنع جوشي لإنتاج الفايبر جلاس الذي تم افتتاح التشغيل التجريبي للخط الثالث له منذ أيام.

وقد شملت الجولة تفقد عدد من المشروعات المصانع منها مصنع Fan yang لإنتاج المنسوجات ومصنع Yan Jan لإنتاج المستلزمات الورقية، والجدير بالذكر أن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يستعد لزيارة الصين في النصف الأول من العام القادم لبحث سبل التعاون في الصناعات المستهدفة مع الجانب الصيني وعرض إمكانات المنطقة الاقتصادية أمام المستثمرين الصينيين خاصة لأن المنطقة الاقتصادية تقع ضمن نطاق مبادرة الحزام و الطريق.