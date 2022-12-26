غادة فاروق: جامعة عين شمس حلقة الوصل بين المجتمع واحتياجاته والعلم والتعليم

قالت غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه تم تنفيذ مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع لوزارة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس موضحة أن هدفها تشجيع الطالب المنتج والأسر المنتجة، وذلك من خلال عمل معرض دائم ومفتوح لمدة خمسة أيام يعرض به منتجات الطالب المنتج، والهدف من ذلك هو تشجيع الطلاب على أن يكونوا منتجين وليس فقط مستهلكين، وأن يكون دور الطالب أكبر من مجرد طالب يذهب للجامعة لكي يتعلم، بل يستطيع أن يساهم في الدعم الاقتصادي للطلاب.

وأكدت الدكتورة غادة فاروق خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أن جامعة عين شمس تواصل مشاركتها المجتمعية لتكون حلقة الوصل بين المجتمع واحتياجاته والعلم والتعليم؛ حيث تسعى دائما لتفعيل فى الكليات المختلفة لتكون مشاركة فى حل مشكلات المواطن والمجتمع حولها وفى المحافظات على مستوى الجمهورية.



وأشارت فاروق جامعة عين شمس تحرص على المساهمة بشكل فعال في حل مشاكل المجتمع لذلك يحرص قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال العديد من الأنشطة والفاعليات على تقديم العديد من الخدمات المختلفة التي يمكنها أن تعمل على الرقي بالمجتمع وتنميته من ناحية، إلى جانب إشراك الطلاب في التفاعل المجتمعي وبذر روح التعاون في نفوسهم ليكونوا أكثر فعالية وخدمة لموطنهم.

وقالت الدكتورة غادة فاروق، تتسم الخدمات التي تقدمها جامعة عين شمس على اختلاف أشكالها وتنوع مجالاتها بالجودة وفقاً للمعايير القومية في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ومن هذا المنطق تم إنشاء قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الذي أخذ على عاتقه حل مشاكل المجتمع المحيط وتقديم خدمات مجتمعية متميزة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكنه من أن يكون بيت خبرة متميزة ومنارة ثقافية داخل الجامعة.