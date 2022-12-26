السيسي: الصناديق الاستثمارية فرصة لإيجاد حلول خارج ميزانية الدولة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الصندوق الاستثماري لقناة السويس كان حلما، ولابد من وجود أوعية للإنفاق على التطوير، مضيفا: لو كان حد وفر ١٠%من دخل قناة السويس خلال ٤٣ سنة كنا وفرنا ٥٠ مليار دولار.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة".

وأضاف أن الصناديق الاستثمارية فرصة لإيجاد حلول خارج ميزانية الدولة، مشرا إلى أن صندوق استثمار وزارة الصحة وفر 70 مليون جنية.

وأكد السيسي، إن الدولة توجهت للصناعات الاستراتيجية حتى يكون لديها انتاج ذاتي للمواد التي لا نستطيع الاستغناء عنها.

ووجه الرئيس السيسي بتغطية إعلامية لأول قافلة ستخرج من البضائع الموجودة بالجمارك خلال أيام.