300 مليون دولار.. السيسي: الوقت له ثمن وهناك مشروعات لا يمكن تأجيلها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة ليس لديها وقت من أجل تأجيل التعاقد، على مشروعات، موضحًا :"بنستورد بـ 300 مليون دولار صودا وده مشروع أكيد نجاحه ومفيش وقت لتأجيل التعاقد عليه".



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح، مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية، أن الدولة تقوم بتشغيل المواطنين و يكون هناك زيادة فى الناتج المحلي.

ولفت إلى أنه عندما اقترح الرخصة الذهبية كان من أجل تقليل الوقت، و المساعدة.

وأشار إلى أنه فى حالة توفير الـ 300 مليون دولار سيكون له عائد على الاقتصاد المصري.

وتابع :" فى مشروعات مقدرش استني عليها عام و اثنين و ثلاثة، محتاج الشركات تشتغل، وأن الوقت له ثمن".



