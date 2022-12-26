موقف إنساني لثنائي منتخب المغرب بعد صرف مكافآت رابع كأس العالم

كشفت تقارير إعلامية عن موقف انساني قام به ثنائي منتخب المغرب حكيم زياش ونصير مزراوي بعد الانتهاء من بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت فى قطر.

وحصد منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022 بقطر بعد الخسارة امام كرواتيا بهدفين مقابل هدف.

أفادت التقارير الاعلامية ان موقف إنساني جميل صدر من نجما منتخب المغرب حكيم زياش ونصير مزراوي حيث قرر الثنائي التبرع بالمكافآت التي حصلا عليها من كأس العالم 2022 بقطر لصالح الجمعيات الخيرية والفقراء.

وإشارت التقارير الاعلامية الي إن ردود الأفعال في الشارع المغربي كانت قوية تجاه قرار نجما منتخب المغرب وأشادت بهما كثيرا.

منتخب المغرب شرف العرب

أكد الإعلامي خالد الغندور أن منتخب المغرب شرف العرب وقارة إفريقيا فى بطولة كأس العالم 2022 مشيرا الي أن أسود الأطلسي لفتوا الأنظار بعد الأداء القوي فى المونديال.



قال خالد الغندور عبر تصريحات خاصة لـ صدى البلد : منتخب المغرب اكثر منتخبات افريقيا والعرب من لفت نظري فى مستوى الأداء والنتائج بعد مشاركته المتميزة فى بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

أضاف الإعلامي خالد الغندور: منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي حقق مستوي رائعا وشرف كل العرب فى كأس العالم وحصد المركز الرابع بعد خسارته امام كرواتيا بهدفين مقابل هدف .

استقبال ملكي لمنتخب المغرب

استقبل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، منتخب المغرب بعد الإنجاز الكروي التاريخي الذي حقق المنتخب بوصولة إلى المربع الذهبي في كأس العالم قطر 2022.

وحصل المنتخب المغربي على المركز الرابع في كأس العالم لكرة القدم في قطر بعد الخسارة أمام منتخب كرواتيا في مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع بهدفين مقابل هدف واحد.

وخلال الاستقبال، كرم العاهل المغربي لاعبي المنتخب والجهاز الفني مع أسرهم، حيث قلدهم "وسام العرش" المغربي، أحد أرفع الأوسمة في المملكة المغربية.

وحظي المنتخب المغربي باستقبال ملكي وشعبي وجماهيري كبير فور وصوله إلى الرباط الثلاثاء الماضي حيث كان بأستقبالهم الآلاف من الشعب المغربي فرحين بما قدموه خلال مونديال كأس العالم.

وبلغ المغرب الدور قبل النهائي وخسر 2-صفر أمام فرنسا قبل أن يحتل المركز الرابع بعد الهزيمة 2-1 أمام كرواتيا في مباراة تحديد ثالث الترتيب.

سنعود أقوي

وجه أشرف حكيمي، لاعب منتخب المغرب، رسالة إلى محبيه، بعد انتهاء بطولة، كأس العالم ، والحصول على المرتبة الرابعة.

ونشر أشرف حكيمي صورا له عبر حسابه الشخصي إنستجرم ، وعلق قائلا :"نقطة نهاية لتجربة فريدة عشناها في قطر وحققنا من خلالها رتبة رابعة تاريخية كأفضل إنجاز لمنتخب عربي وإفريقي في تاريخ المونديالات. نحن فخورون بما تحقق.

وتابع : " شكرا للشعب المغربي ولكل العرب والأفارقة وكل شعوب العالم التي ساندتنا خلال هذا المونديال. سنعود أقوى في قادم المنافسات لمنحكم المزيد من الأوقات السعيدة. شكرا لكم من القلب. ديما المغرب .