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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق العشرى يستعين بـ جوزيه والأهلى للرد على هجوم كولر بعد تعادل سموحة

استعان طارق العشرى المدير الفنى لـ سموحة بالبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفنى للنادى الأهلى الأسبق للرد على السويسرى كولر المدير الفنى الحالى للنادى الأهلى بعد هجوم الأخير عليه أمس عقب نهاية لقاء الفريقين فى الدوري.

قال طارق العشرى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيف زاهر : تعلمت من مانويل جوزيه داخل النادى الأهلى التركيز فى فريقى وليس لى علاقة بالمنافسين وأتعجب من هجوم كولر  علينا .

وشدد طارق العشرى لم نعتد الكلام على المنافس أو التقليل منه من النادى الأهلى أو مانويل جوزيه الذى قضيت معه فترة معايشة داخل النادى الأهلى وتعلمت منه التركيز مع فريقي فقط وأتمنى أن يعيد كولر حساباته .

وأضاف طارق العشرى : أضاعنا فرصتين محققتين للتهديف وكنا نستطيع الخروج منتصرين لو التوفيق معنا والنادى الأهلى لم يهدد مرمى الهانى سليمان حارس سموحة على مدار 100 دقيقة  والفارق كبير بين الفريقين ، الأهلى يلعب على المركز الأول فى الدورى وأفريقيا ويمتلك لاعبين محترفين ورغم ذلك حققنا من خططنا له بالخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير ولم نتعمد إضاعة الوقت خاصة أن فرق المونديال الأربع التى تأهلت للمربع الذهبى كانت الأقوى دفاعيا والأكثر تركيزا فى النواحي الدفاعية .

ووجه طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة التهنئة للاعبي الفريق عقب التعادل أمام النادي الأهلي في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري والتي انتهى بالتعادل السلبي.

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إشادة بلاعبى سموحة 

وقال طارق العشري في تصريحات عقب المباراة : قدمنا مباراة جيدة وتمكنا من تحقيق الهدف خلال المعسكر المغلق قبل مواجهة الأهلي ودراسة الفريق بشكل جيد.

وتابع طارق العشري: نجحنا في التقفيل الدفاعي الجيد أمام الأهلي وإيقاف خطورة لاعبيه واستغلال بعض الفرص.

وأتم: كنا نأمل في تحقيق الفوز وتحقيق الثلاث نقاط لكن تحقيق التعادل أمام الأهلي بداية جديدة لعودة سموحة بالدوري المصري.

وأكد طارق العشري المدير الفنى لنادى سموحة  أنه يأمل في تحقيق البطولات مع نادي سموحة خلال الفترة المقبلة .

وعن أنباء رحيله وعلاقته برئيس نادي سموحة أكد طارق العشري أنه يربط علاقة قوية مع رئيس مجلس إدارة نادي سموحة المهندس فرج عامر وكافة أعضاء مجلس إدارة وكافة ما يتردد عن وجود بعض الخلافات غير صحيح.

طارق العشري جوزيه الأهلى كولر سموحة

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