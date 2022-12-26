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إلهام أبو الفتح
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الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع العاملين بشركة النصر للكيماويات الوسيطة

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع العاملين في شركة النصر للكيماويات الوسيطة

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية صورة تذكارية مع العاملين في شركة النصر للكيماويات الوسيطة، كما تحدث مع العاملين، مشجعاً لهم، لبذل المزيد من المجهود، لتوفير منتجات مصرية ذات جودة عالية.

 

شركة النصر للكيماويات الوسيطة


تعد شركة النصر للكيماويات الوسيطة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واحدة من أكبر الصروح الرائدة والمتخصصة فى الصناعات الكيماوية وصناعة الأسمدة والغازات الصناعية والطبية التابعة في مصر والمنطقة، حيث تشكل قلعة صناعية كبري ضمن مشروعات قومية عملاقة لتأمين احتياجات الدولة من الصناعات الإستراتيجية والحيوية، ودعم مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية علي أرض مصر.

 

وأولت القوات المسلحة إهتمامًا كبيرًا لإنشاء مشروعات قومية تؤمن حياة المصريين وأرواحهم دون النظر إلى فكرة الأرباح أو الخسائر، حيث كان الهدف هو الحفاظ على الأمن القومى المصري والتي كان من ضمنها شركة النصر للكيماويات الوسيطة.

وتلعب  شركة النصر للكيماويات الوسيطة والتي تمتلك 39 مصنعًا دورًا إستراتيجيًا لتوفير متطلبات مرفق المياه والصرف الصحي، ودعم القطاعين الزراعي والصحي من خلال المنتجات المختلفة للشركة، كذلك تصدير فائض الإنتاج للخارج.

 

وتنتج  شركة النصر للكيماويات الوسيطة الكلور اللازم لتعقيم مياه الشرب ويتم توريده إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف محافظات مصر وأجهزة المدن الجديدة والقوات المسلحة، كما يتم إنتاج مادة الصودا الكاوية السائلة التى يتم توريدها إلى شركات قطاع الكهرباء وشركات إنتاج السكر والغزل والنسيج وشركات صناعة الورق والعديد من المصانع المختلفة.

 

جولة لـ صدى البلد داخل الشركة


كان لـ صدى البلد جولة داخل شركة النصر للكيماويات الوسيطة، حيث تفقدنا العديد من المصانع وخطوط الإنتاج الخاصة بالشركة وذلك في مُجمع مصانع الشركة بالمنطقة الصناعية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، والذي يحتوي على 19 مصنع، حيث تقوم تلك المصانع بإمداد شركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وقطاع البترول والشركات الصناعية الكبرى باحتياجاتها من الغازات الصناعية المختلفة.

فضلا عن نشاط الشركة فى إنتاج المبيدات الزراعية الآمنة التى تساهم بشكل فعال فى مقاومة أمراض النباتات والآفات والحفاظ على الثروة الزراعية إضافة إلى إنتاج الشركة للمبيدات الحشرية المنزلية المختلفة.

 

 

 

السيسي صورة تذكارية شركة النصر العاملين كيماويات الوسيطة

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