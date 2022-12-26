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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة لمحافظة قنا

جانب من القافلة
جانب من القافلة

 انطلقت صباح اليوم قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لخدمة أهالي قرية القلمينا مركز  الوقف بمحافظة قنا.


وحسب ما أعلنته جامعة عين شمس أن القافلة التنموية الشاملة سوف تستمر  حتى ٢٩ من ديسمبر الجاري.

 

حيث أنطلقت اليوم القافلة من أمام مركز التدريب وتطوير التعليم بمستشفيات جامعة عين شمس، بمشاركة عدد كبير من القطاع الطبي ومركز تعليم الكبار .

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وكان قد نظمت كلية التربية قافلة تنموية شاملة بقرية طحانوب - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم راشد عميد كلية التربية، والدكتور علاء الدين عبدالحليم محمد فرج وكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور صهيب طلبة مدير وحدة الخدمات المجتمعية، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية وكلية التمريض جامعة عين شمس ، والدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار، والدكتور جيهان يوسف مدير مركز تطوير تدريس اللغة الإنجليزية.

 

حيث استقبلت عزة صادق مدير مدرسة طحانوب الابتدائية الريفية "٢" القافله بالتنسيق مع أمال أبوستيت معلم خبير بالمدرسة ، ولاء أمين، وذلك بحضور كلا من د.فاطمة جمعة كلية التمريض، والدكتور مجدي شبل صالح قسم الكيمياء، والدكتور جورج سعد اسحاق قسم البيولوجي، ود.جيهان يوسف مدير مركز تطوير اللغة الانجليزية، ود.امال طايع مدرس بقسم اللغة الانجليزية، ومحمد الدسوقي، ود.هناء ممدوح، والدكتور عمرو زكريا قسم الرياضيات، والدكتورة أمل شمس قسم الفلسفة، والدكتور ايمان حسن قسم العلوم البيولوجية والجيولوجية، والدكتور محمد جمال، الدكتورة اسماء عبده قسم الجغرافيا، وإيمان أحمد محمد هجرس، وماري مكرم سعد باحثي بقسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية، و شيماء بهاء الدين محمد ، ومحمد خالد جاد معيدين من قسم التربية المقارنة والادارة المدرسية . 

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