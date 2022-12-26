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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عالم ألماني يفجر مفاجأة: كورونا انتهى ووباء جديد يهدد العالم في الشتاء

صدى البلد

يرى عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن أن جائحة كورونا انتهت، مشيرا إلى توقعه عدم ظهور متغيرات جديدة للفيروس لا تقاومها المناعة.

وقال رئيس علم الفيروسات في مستشفى برلين الجامعي "شاريتيه" في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية المقرر صدورها، غدا الثلاثاء: "سنشهد أول موجة متوطنة مع فيروس سارس-كوف-2 هذا الشتاء، وفي رأيي، الجائحة قد انتهت".

وأشار دروستن إلى أنه بعد هذا الشتاء ستكون مناعة السكان واسعة ومرنة بحيث يصعب على الفيروس الوصول إليها في الصيف.

في المقابل، أوضح دورستن أن الحالة الوحيدة التي قد تعوق ذلك هو ظهور متغير جديد للفيروس، وقال: "لكنني لا أتوقع ذلك حالياً".

تفاؤل جديد
وفي سياق متصل، أعرب كريستيان كاراجانيديس، وهو عضو في مجلس الخبراء الألماني لمكافحة كورونا، عن تفاؤله فيما يتعلق بالجائحة، وقال: "أتوقع أن الجائحة ستكمل دورتها الآن"، متوقعا انتهاءها عقب الشتاء.

وبينما لا يزال من المرجح حدوث موجة أو موجتين صغيرتين من كورونا، أشار كاراجانيديس، الذي يرأس الجمعية الألمانية لطب العناية المركزة وطب الطوارئ، إلى أن مناعة السكان صارت قوية، كما تراجع إلى حد كبير عدد مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة.

ويشارك حالياً العديد من الخبراء، مثل رئيس لجنة التطعيم الدائمة (ستيكو) توماس ميرتنز، التقييم بأن كورونا أصبح الآن مرضاً متوطناً.

ويرى ميرتنز أن ما يميز الجائحة بشكل أساسي هي أنها مسببة لمرض غير معروف عالميا وليس لدى الناس أي تاريخ مناعي معه.

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