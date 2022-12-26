منذ "سلسال الدم".. سر غياب عبلة كامل عن الساحة طوال 4 سنوات

عرضت قناة العربية، تقرير فيديو بعنوان "السبب الحقيقي وراء اختفاء الفنانة عبلة كامل!".

وجاء فى التقرير، أن الفنانة الكبيرة عبلة كامل لم تظهر فى أى برنامج أو أعمال منذ الانتهاء من الجزء الخامس من مسلسل سلسال الدم، وكان ذلك من 4 سنوات.

وأضحت القناة، أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قال إن الفنانة عبلة كامل تمر بحالة حزن شديدة بعد وفاة الصديقة المقربة لها من خارج الوسط الفني.

وجاء فى التقرير، أن الفنانة قدمت أكثر من 100 عمل بالدراما و السينما، وأنها طلبت تأجيل تكريمها فى مهرجان الدراما الأول.