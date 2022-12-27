عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أفضل سعر لشراء الدولار اليوم الثلاثاء 27-12-2022

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار فى البنوك العاملة فى مصر ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال مستهل الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

و شهدت أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار، وفقا لآخر تحديث للأسعار في البنوك.

تواصل الهبوط .. أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلي في ختام تعاملات الأحد 25 ديسمبر 2022

سحب 55 مليون دولار..عقوبات مشددة تنتظر تجار الدولار بعد قرار المركزي


وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 24.72 جنيه في (مصرف أبو ظبي الإسلامي).


أسعار صرف الدولار الأمريكي
 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 24.68 جنيه للشراء، مقابل 24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.72 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه
 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 24.68 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 24.70 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 24.70 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 24.70 جنيه للشراء، مقابل 24.75  جنيه للبيع.

الدولار

images (1)
images (1)

سعر صرف الدولار الأمريكي
 

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 24.65 جنيه للشراء، مقابل 24.75  جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 24.68 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.
 

سعر صرف الدولار الأمريكي سعر الدولار مقابل الجنيه أسعار صرف الدولار الأمريكي سعر الدولار الدولار الدولار اليوم الدولار الأمريكى سعر صرف الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 تراجع 370 جنيها.. انهيار أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

50 ألف جنيه حافز سنوي لكل أسرة مصرية ملتزمة بتحديد النسل |مقترح

بالأسماء..الأهلى يطيح بـ 5 لاعبين في يناير

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 5 ريختر يضرب مصر.. شعر به المواطنون

البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن سعر الدولار في الصرافة

أزمة كبرى تضرب النادي الأهلي بسبب كولر

عيار 21 يتراجع إلى 1000 جنيه قريبا|ماذا فعل رفع الفائدة بأسعار الذهب

استغل عمله سائقا معها.. القبض على المتهم بقتل سيدة العمل الخيري بالبحيرة

ترشيحاتنا

إيران تغير مسار رحلة عائلة علي دائي المتجهة إلى دبي

غرامة 2 مليون جنيه لغير الملتزمين.. موعد الأوكازيون الشتوي 2023 في مصر

نوبيا تطلق رسميا أسطورتها الجديدة Red Magic 8 Pro بمواصفات خارقة

الإعدام يواجه عاطلا أنهى حياة زوجته في القليوبية

بسبب كاب..القصة الكاملة لتخلص طفل من شاب في القليوبية

جوتيريش: مستعدون للتوسط في قمة السلام بين أوكرانيا وروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب طريقة لمكافحة كورونا.. صينيون يلتفون بأكياس| شاهد

سكان بريطانيا يستيقظون على أكياس نقود أمام منازلهم.. هل هو بابا نويل؟

بسبب مرضها.. تفاصيل آخر لحظات في حياة البلوجر شهد العنزي ترويها أختها

بعد 13 سنة.. امرأة في حالة حرجة بسبب لدغة بعوضة

فيديو

جبر خاطرها.. تنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن السيدة نوال ..شاهد

كوين ستايل | كل ما تريد معرفته عن زراعة الأسنان والتقويم

يشارك من الشهر المقبل.. كيف يعود كهربا للملاعب دون دفع الغرامة/ فيديوجراف

صقيع وثلوج .. استمرار الطقس السيئ على السعودية لمدة أسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ