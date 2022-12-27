أفضل سعر لشراء الدولار اليوم الثلاثاء 27-12-2022

استقر سعر صرف الدولار فى البنوك العاملة فى مصر ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال مستهل الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

و شهدت أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار، وفقا لآخر تحديث للأسعار في البنوك.



وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 24.72 جنيه في (مصرف أبو ظبي الإسلامي).



أسعار صرف الدولار الأمريكي



سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 24.68 جنيه للشراء، مقابل 24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.72 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 24.68 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 24.70 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 24.70 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 24.70 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

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سعر صرف الدولار الأمريكي



سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 24.65 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 24.68 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

