عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حصاد 2022 .. أسرع 10 سيارات في السعودية لهذا العام

اسرع 10 سيارات داخل
اسرع 10 سيارات داخل السوق السعودي

تمكنت السيارات الخارقة من امتلاك شعبية كبيرة داخل اسواق السيارات العالمية والعربية، لما تتمتع به من قدرات قوية تتعلق بالتسارع والانطلاق، إلى جانب تصميمها الخارجي الذي يتسم بالطابع الرياضي، بالاضافة إلى القدرات الفنية التي تقدم عالطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.

حصاد 2022.. أفخم 10 سيارات في العالم| صور

حصاد 2022 .. أشهر 10 سيارات في مصر بسعر يبدأ من 230 ألف جنيه | صور

ومع نهاية العام 2022 يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ اسرع 10 سيارات داخل السوق السعودي.

 اسرع 10 سيارات داخل السوق السعودي

1 - فيراري 812 GTS 

 

حصلت السيارة فيراري 812 GTS على محرك من 12 اسطوانة، سعة 6500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 800 حصانا، وعزم دوران 718 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 340 كم/ساعة، وبهذه القدرات تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 3 ثواني.

 

تقدم السيارة فيراري 812 GTS بقيمة قدرها مليون و 450 الف ريال.

 اسرع 10 سيارات داخل السوق السعودي

2 – لامبورجيني افنتادور 

 

تتمتع السيارة لامبورجيني افنتادور بناقل سرعات أوتوماتيكي دفع كلي، مقترن بمحرك 6500 سي سي، ينتج قوة قدرها 770 حصانا، وعزم دوران 720 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 350 كم/ساعة، بالاضافة إلى القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.8 ثانية.

 

يتراوح سعر السيارة لامبورجيني افنتادور بين 2,178,000 ريال و 2,420,000 ريال. 

 اسرع 10 سيارات داخل السوق السعودي

3 - فيراري 296 GTB

 

تصل السيارة فيراري 296 GTB من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال 2.9 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، يمكنه انتاج 819 حصانا، وعزم دوران 740 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 330 كم/ساعة.

 

يبلغ سعر السيارة فيراري 296 GTB بقيمة قدرها مليون و 393.845 الف ريال.

 اسرع 10 سيارات داخل السوق السعودي

4 - لامبورجيني هوراكان 

 

تمتلك السيارة لامبورجيني هوراكان محرك 5200 سي سي، بقوة 580 حصانا، وعزم دوران 540 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك بقوة 640 حصانا، و 600 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 325 كم/ساعة، بالاضافة إلى القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 3.1 ثانية.

 

يتراوح سعر السيارة لامبورجيني هوراكان بين 935,000 ريال و 1,540,000 ريال.

 اسرع 10 سيارات داخل السوق السعودي

5 - رولز رويس جوست 

 

زودت السيارة رولز رويس جوست بمحرك من 12 اسطوانة سعة 6800 سي سي، يتمكن من ضخ 571 حصانا، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة، بينما تتسارع العجلات من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال 4.8 ثانية.

 

ويبلغ سعر السيارة رولز رويس جوست نحو 1,345,300 ريال.

 اسرع 10 سيارات داخل السوق السعودي

6 - ماكلارين Artura 

 

تصل السيارة ماكلارين Artura من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 3 ثواني، حيث تتمتع السيارة بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، يضخ 671 حصانا، وعزم دوران 720 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي دفع خلفي.

 

تقدم السيارة ماكلارين Artura بسعر 1,077,935 ريال.

 اسرع 10 سيارات داخل السوق السعودي

7 - أستون مارتن DBS سوبرليجرا

 

ينتج محرك السيارة أستون مارتن DBS سوبرليجرا قوة قدرها 715 حصانا، وعزم دوران 900 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 340 كم/ساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 3.4 ثانية.

 

يبلغ سعر السيارة أستون مارتن DBS سوبرليجرا نحو 1,386,462 ريال.

 اسرع 10 سيارات داخل السوق السعودي

8 - ماكلارين 765LT 

 

تستغرق السيارة ماكلارين 765LT مدة زمنية قدرها 2.8 ثانية للوصول من وضع الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة، فتتمتع بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 4000 سي سي، بقوة 755 حصانا، وعزم دوران 800 نيوتن/متر.

 

يبلغ سعر السيارة ماكلارين 765LT نحو 1,685,300 ريال.

 اسرع 10 سيارات داخل السوق السعودي

 9 - فيراريF8 Spider 

 

يمكن للسيارة فيراريF8 Spider التسارع من 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 2.9 ثانية، بينما يمكن محركها ضخ 710 حصانا، وعزم دوران 770 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الخلفي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 340 كم/ساعة.

 

تقدم السيارة فيراري F8 Spider بسعر 1,200,000 ريال.

 اسرع 10 سيارات داخل السوق السعودي

10 – بوجاتي تشيرون 

 

حصلت السيارة بوجاتي تشيرون على محرك 8 سلندر، بقوة 1479 حصانا، وعزم دوران 1600 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك اخر بقوة 1578 حصانا، و 1600 نيوتن/متر من عزم الدوران، وبهذه القدرات تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 2.4 ثانية.

 

تأتي السيارة بوجاتي تشيرون بسعر يتراوح بين 13,502,370 ريال و 14,350,000 ريال.

السيارات الخارقة سرع 10 سيارات السوق السعودي اسرع 10 سيارات داخل السوق السعودي اسواق السيارات العالمية والعربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء..الأهلى يطيح بـ 5 لاعبين في يناير

50 ألف جنيه حافز سنوي لكل أسرة مصرية ملتزمة بتحديد النسل |مقترح

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 100 جنيه

كولر يُعيد هذا اللاعب إلى قائمة الأهلي في مواجهة سيراميكا

تعاملات دون حق.. البنك المركزي: سحب 55 مليون دولار في يوم واحد

السيسي: عقد الزواج سيكون بإذن لجنة يرأسها قاض ومستشار من الصحة لطمأنة الوالدين

هنوفر الدولار.. والزواج بإذن لجنة والطلاق بالتوثيق.. 10 بشاير من الرئيس وموعد تنفيذها

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. التحالف الوطني للعمل الأهلي يُلبي كافة احتياجات "نوال حسن"

موضوعات متعلقة

بعد تقديمها في مصر .. أسعار BMW الفئة السابعة .. صور

حصاد 2022 .. أشهر 10 سيارات في مصر بسعر يبدأ من 230 ألف جنيه | صور

تعديل مميز لـ تويوتا كراون باطلالة السيدان والـ SUV .. صور

بقوة 503 حصان.. كاديلاك تكشف عن نسختها الجديدة لريك

سعر كيا سيلتوس موديل 2023 في الكويت .. صور

أرخص سيارة موديل 2023 من هيونداي داخل البحرين .. صور

سعر تويوتا لاند كروزر في الإمارات موديل 2023 .. صور

وحش الطرق الوعرة .. شيفروليه سوبربان 2023 في السعودية

ترشيحاتنا

بسمة وهبة: الرئيس السيسي رد على شائعات المغرضين بشأن قناة السويس

ضربها علقة بفستان الفرح.. من الاسماعيلية لـ المحلة العرايس بتتهان

احذر.. أجهزة داخل منزلك تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء |تعرف عليها

أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تخفيف الأعباء عن المزارعين.. فيديو

حصاد 2022 .. أسرع 10 سيارات في السعودية لهذا العام

حصاد الإسكان 2022|طرح أراضى للأفراد والمصريين بالخارج والتصدى للسماسرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متواضعا ولم يتباه بشهرته|جيران أحمد خالد توفيق يروون عنه مواقف لا تنسى

بعد زواج طارق العريان ونيكول سعفان.. صور آثارت الجدل خلال الخطوبة| شاهد

بـ ربع مليون جنيه.. سعر فستان زفاف ابنة الحضرى يثير ضجة

في موسمه.. كل ما تريد معرفته عن التهاب الأنف التحسسي

فيديو

صقيع وثلوج .. استمرار الطقس السيئ على السعودية لمدة أسبوع

محمد هنيدي: نبيل الجميل يهدف للضحك أولا وأتمنى عرضه في بغداد

احذفه فورا.. تحذيرات من كرتون خطير على هواتف الأطفال "فيديوجراف"

هل كانت في وعيها.. شيرين ترقص لـ حسام حبيب داخل ملهى ليلي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ