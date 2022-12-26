حصاد 2022 .. أسرع 10 سيارات في السعودية لهذا العام

تمكنت السيارات الخارقة من امتلاك شعبية كبيرة داخل اسواق السيارات العالمية والعربية، لما تتمتع به من قدرات قوية تتعلق بالتسارع والانطلاق، إلى جانب تصميمها الخارجي الذي يتسم بالطابع الرياضي، بالاضافة إلى القدرات الفنية التي تقدم عالطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.

ومع نهاية العام 2022 يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ اسرع 10 سيارات داخل السوق السعودي.

اسرع 10 سيارات داخل السوق السعودي

1 - فيراري 812 GTS

حصلت السيارة فيراري 812 GTS على محرك من 12 اسطوانة، سعة 6500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 800 حصانا، وعزم دوران 718 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 340 كم/ساعة، وبهذه القدرات تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 3 ثواني.

تقدم السيارة فيراري 812 GTS بقيمة قدرها مليون و 450 الف ريال.

اسرع 10 سيارات داخل السوق السعودي

2 – لامبورجيني افنتادور

تتمتع السيارة لامبورجيني افنتادور بناقل سرعات أوتوماتيكي دفع كلي، مقترن بمحرك 6500 سي سي، ينتج قوة قدرها 770 حصانا، وعزم دوران 720 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 350 كم/ساعة، بالاضافة إلى القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.8 ثانية.

يتراوح سعر السيارة لامبورجيني افنتادور بين 2,178,000 ريال و 2,420,000 ريال.

اسرع 10 سيارات داخل السوق السعودي

3 - فيراري 296 GTB

تصل السيارة فيراري 296 GTB من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال 2.9 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، يمكنه انتاج 819 حصانا، وعزم دوران 740 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 330 كم/ساعة.

يبلغ سعر السيارة فيراري 296 GTB بقيمة قدرها مليون و 393.845 الف ريال.

اسرع 10 سيارات داخل السوق السعودي

4 - لامبورجيني هوراكان

تمتلك السيارة لامبورجيني هوراكان محرك 5200 سي سي، بقوة 580 حصانا، وعزم دوران 540 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك بقوة 640 حصانا، و 600 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 325 كم/ساعة، بالاضافة إلى القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 3.1 ثانية.

يتراوح سعر السيارة لامبورجيني هوراكان بين 935,000 ريال و 1,540,000 ريال.

اسرع 10 سيارات داخل السوق السعودي

5 - رولز رويس جوست

زودت السيارة رولز رويس جوست بمحرك من 12 اسطوانة سعة 6800 سي سي، يتمكن من ضخ 571 حصانا، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة، بينما تتسارع العجلات من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال 4.8 ثانية.

ويبلغ سعر السيارة رولز رويس جوست نحو 1,345,300 ريال.

اسرع 10 سيارات داخل السوق السعودي

6 - ماكلارين Artura

تصل السيارة ماكلارين Artura من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 3 ثواني، حيث تتمتع السيارة بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، يضخ 671 حصانا، وعزم دوران 720 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي دفع خلفي.

تقدم السيارة ماكلارين Artura بسعر 1,077,935 ريال.

اسرع 10 سيارات داخل السوق السعودي

7 - أستون مارتن DBS سوبرليجرا

ينتج محرك السيارة أستون مارتن DBS سوبرليجرا قوة قدرها 715 حصانا، وعزم دوران 900 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 340 كم/ساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 3.4 ثانية.

يبلغ سعر السيارة أستون مارتن DBS سوبرليجرا نحو 1,386,462 ريال.

اسرع 10 سيارات داخل السوق السعودي

8 - ماكلارين 765LT

تستغرق السيارة ماكلارين 765LT مدة زمنية قدرها 2.8 ثانية للوصول من وضع الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة، فتتمتع بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 4000 سي سي، بقوة 755 حصانا، وعزم دوران 800 نيوتن/متر.

يبلغ سعر السيارة ماكلارين 765LT نحو 1,685,300 ريال.

اسرع 10 سيارات داخل السوق السعودي

9 - فيراريF8 Spider

يمكن للسيارة فيراريF8 Spider التسارع من 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 2.9 ثانية، بينما يمكن محركها ضخ 710 حصانا، وعزم دوران 770 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الخلفي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 340 كم/ساعة.

تقدم السيارة فيراري F8 Spider بسعر 1,200,000 ريال.

اسرع 10 سيارات داخل السوق السعودي

10 – بوجاتي تشيرون

حصلت السيارة بوجاتي تشيرون على محرك 8 سلندر، بقوة 1479 حصانا، وعزم دوران 1600 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك اخر بقوة 1578 حصانا، و 1600 نيوتن/متر من عزم الدوران، وبهذه القدرات تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 2.4 ثانية.

تأتي السيارة بوجاتي تشيرون بسعر يتراوح بين 13,502,370 ريال و 14,350,000 ريال.