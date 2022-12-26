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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول.. محمد صلاح يسجل ويصنع هدفا التقدم لـ ليفربول في أستون فيلا

صدى البلد

انتهت احداث الشوط الأول من مواجهة ليفربول وأستون فيلا بتقدم الريدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي تقام، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تفاصيل المباراة٫٫

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بأسيست من صلاح.. فان دايك يسجل ثاني أهداف ليفربول في أستون فيلا

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نونيز يهدر هدفا مؤكدا لصالح ليفربول في شباك أستون فيلا

وقف لاعبي فريقي ليفربول واستون فيلا دقيقة حداد على روح أحد لاعبي منتخب انجلترا الفائز بكأس العالم عام 1966.

سجل محمد صلاح الهدف في الدقيقة ٥ من عمر المباراة في هجمة سريعة من الجبهة اليمنى  تسلمها  الفرعون داخل منطقة الجزاء وأسكنها الشباك٫


استقبلت شباك أستون فيلا هدف عن طريق ماتيب مدافع ليفربول في الدقيقة ٢١ من عمر المباراة من خلال تمريرة مميزة من ركلة ثابتة ولكن وقع اللاعب ماتيب في مصيدة التسلل وتم الغاء الهدف٫

انفرد نونيز بحارس مرمى استون فيلا في الدقيقة ٣٠ من عمر المباراة وسدد الكرة في يد الحارس بطريقة عشوائية وحرم فريقه من فرصة تسجيل هدف ثاني٫

مرر محمد صلاح كرة بعد دربكة داخل منطقة الجزاء لتصل لفيريجل فان دايك الذي يسددها داخل شباك استون فيلا ويعلن عن الهدف الثاني لصالح ليفربول٫

 

وجاءت تشكيلة ليفربول الرسمية كالتالي:


حراسة المرمي: أليسون.
خد الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيتسون.
خط الوسط: فابينهو، هنديرسون، تياجو الكانتارا.
خط الهجوم: محمد صلاح، تشامبرلين، نونيز.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي إن سبورتس المشفرة، المالكة لبث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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