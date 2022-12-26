نونيز يهدر هدفا مؤكدا لصالح ليفربول في شباك أستون فيلا

أهدر نونيز لاعب فريق ليفربول هدفا مؤكدا لصالح فريقه أمام منافسه استون فيلا، بالإضافة إلى إلغاء حكم المباراة لهدف بداعي التسلل في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انفرد نونيز بحارس مرمى استون فيلا في الدقيقة ٣٠ من عمر المباراة وسدد الكرة في يد الحارس بطريقة عشوائية وحرم فريقه من فرصة تسجيل هدف ثاني٫

واستقبلت شباك استون فيلا هدفا عن طريق ماتيب مدافع ليفربول في الدقيقة ٢١ من عمر المباراة من خلال تمريرة مميزة من ركلة ثابتة ولكن وقع اللاعب ماتيب في مصيدة التسلل وتم الغاء الهدف٫

وسجل محمد صلاح الهدف في الدقيقة ٥ من عمر المباراة في هجمة سريعة من الجبهة اليمنى تسلمها الفرعون داخل منطقة الجزاء وأسكنها الشباك٫

ووقف لاعبي فريقي ليفربول واستون فيلا دقيقة حداد على روح أحد لاعبي منتخب انجلترا الفائز بكأس العالم عام 1966.



وجاءت تشكيلة ليفربول الرسمية كالتالي



حراسة المرمي: أليسون.

خد الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيتسون.

خط الوسط: فابينهو، هنديرسون، تياجو الكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، تشامبرلين، نونيز.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي إن سبورتس المشفرة، المالكة لبث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.