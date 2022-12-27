عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد كريمة: نثمن إنشاء صندوق دعم الأسرة.. ونهنئ الأقباط بعيدهم لهذا السبب

أحمد كريمة
أحمد كريمة

ثمن الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، مقترح انشاء صندوق دعم الأسرة المصرية الذي طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

txt

أحمد كريمة: ما ينفذ في الصعيد والأقاليم ثأر جاهلي وليس قصاصا.. فيديو

txt

أحمد كريمة: الصلاة في مساجد بها مراقد للصالحين حلال وجائزة وصحيحة

 وقال أحمد كريمة في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" ندعم مقترح الرئيس بانشاء الصندوق فكريا  ودعويا وتعليما وثقافيا".

 

وأضاف أحمد كريمة :"  انشاء الصندوق مظهر من مظاهر التكافل  الاجتماعي ويتفق مع  المباديء العامة للشريعة  الإسلامية ومقاصدها".

 

وأكمل احمد كريمة :"  القاعدة في الفقه الإسلامي هي أنه حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله ونحن ندعم هذ الاقتراح البناء لمصلحة  المجتمع".

 

وعن تهنئة الأقباط في عيدهم، قال أحمد كريمة :" أخوتنا اللأباط شركاء في  الوطن والله امرنا بمبرتهم".

 

وهنأ أحمد كريمة الاخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد قائلا:"نهنيء  أخواتنا المسيحيين  بميلاد سيدنا المسيح ".

 

 

أحمد كريمة السيسي الرئيس السيسي الأسرة المصرية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه حافز سنوي لكل أسرة مصرية ملتزمة بتحديد النسل |مقترح

بالأسماء..الأهلى يطيح بـ 5 لاعبين في يناير

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 100 جنيه

كولر يُعيد هذا اللاعب إلى قائمة الأهلي في مواجهة سيراميكا

تعاملات دون حق.. البنك المركزي: سحب 55 مليون دولار في يوم واحد

البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن سعر الدولار في الصرافة

شروط جديدة للمقبلين على الزواج ومفيش طلاق شفهي.. قراران عاجلان بأمر الرئيس

استغل عمله سائقا معها.. القبض على المتهم بقتل سيدة العمل الخيري بالبحيرة

ترشيحاتنا

بمبلغ كبير.. مرتضى منصور يعلن توقيع عقد رعاية الزمالك مع برزنتيشن

بسبب مرضها.. تفاصيل آخر لحظات في حياة البلوجر شهد العنزي ترويها أختها

فرحة الجمهور تساوي مليار.. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة مهمة لـ الخطيب

ثلاثة أدعية تغلق أبواب المعصية وتفتح الطاعة.. أزهري يكشف عنها

ابعد عن القلق.. تخلص من إزعاج واتساب WhatsApp بهذه الخطوات

ظهورها مع عمرو دياب.. أسرار بحياة نيكول سعفان قبل زواجها من طارق العريان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 13 سنة.. امرأة في حالة حرجة بسبب لدغة بعوضة

فى عيد زواجهم الرابع.. 5 صور للاعب محمود تريزيجيه وزوجته

رتب نفسك لاستقبال العام الجديد.. 9 أيام إجازة في يناير المقبل

طريقة تحضير الكابتشينو زي الكافيهات

فيديو

جبر خاطرها.. تنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن السيدة نوال ..شاهد

كوين ستايل | كل ما تريد معرفته عن زراعة الأسنان والتقويم

يشارك من الشهر المقبل.. كيف يعود كهربا للملاعب دون دفع الغرامة/ فيديوجراف

صقيع وثلوج .. استمرار الطقس السيئ على السعودية لمدة أسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ