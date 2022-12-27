أحمد كريمة: نثمن إنشاء صندوق دعم الأسرة.. ونهنئ الأقباط بعيدهم لهذا السبب

ثمن الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، مقترح انشاء صندوق دعم الأسرة المصرية الذي طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أحمد كريمة في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" ندعم مقترح الرئيس بانشاء الصندوق فكريا ودعويا وتعليما وثقافيا".

وأضاف أحمد كريمة :" انشاء الصندوق مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي ويتفق مع المباديء العامة للشريعة الإسلامية ومقاصدها".

وأكمل احمد كريمة :" القاعدة في الفقه الإسلامي هي أنه حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله ونحن ندعم هذ الاقتراح البناء لمصلحة المجتمع".

وعن تهنئة الأقباط في عيدهم، قال أحمد كريمة :" أخوتنا اللأباط شركاء في الوطن والله امرنا بمبرتهم".

وهنأ أحمد كريمة الاخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد قائلا:"نهنيء أخواتنا المسيحيين بميلاد سيدنا المسيح ".