نوبيا تطلق رسميا أسطورتها الجديدة Red Magic 8 Pro بمواصفات خارقة

أعلنت شركة Nubia الصينية رسميا إطلاق سلسلة هواتفها من الفئة الرادة Red Magic 8 والتي تحتوي على هاتفي Red Magic 8 Pro، وRed Magic 8 Pro Plus ، حيث جاءت الهواتف بمواصفات قياسية أبرزها الحصول على أفضل معالجات الأندرويد.

وبحسب موقع GSMArena فإن الهاتفين يشتركان في معظم المواصفات ما عدا البطارية حيث يحتوي Red Magic 8 Pro على بطارية 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، في حين أن Red Magic 8 Pro Plus يأتي مع بطارية أصغر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ولكن شحن أسرع 165 واط، مع منفذ شحن USB-C .

ويأتي هاتفي Red Magic 8 Pro بشاشة بدون نوتش من نوع AMOLED، وبقياس 6.8 بوصة، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث 120هرتز في الثانية، ومحمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5، بالإضافة إلى هيكل مصنوع من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.

ويقدم هاتفي Red Magic 8 Pro كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بمستشعر ISOCELL GN5 من سامسونج بدقة 50 ميجابكسل بحجم 1 / 1.57 بوصة، مع كاميرا بزاوية عريضة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتفي Red Magic 8 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يعد أفضل معالجات هواتف الأندرويد في الوقت الحالي، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت رام ، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية تصل لـ 512 جيجابايت.

ومن المقرر أن تعلن شركة Nubia عن أسعار هواتف Red Magic 8 Pro عند إطلاقها في الأسواق العالمية خلال الأسابيع المقبلة.