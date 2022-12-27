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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نوبيا تطلق رسميا أسطورتها الجديدة Red Magic 8 Pro بمواصفات خارقة

نوبيا تطلق رسميا
نوبيا تطلق رسميا أسطورتها الجديدة Red Magic 8 Pro

أعلنت شركة Nubia الصينية رسميا إطلاق سلسلة هواتفها من الفئة الرادة Red Magic 8 والتي تحتوي على هاتفي Red Magic 8 Pro، وRed Magic 8 Pro Plus ، حيث جاءت الهواتف بمواصفات قياسية أبرزها الحصول على أفضل معالجات الأندرويد.

  

وبحسب موقع GSMArena فإن الهاتفين يشتركان في معظم المواصفات ما عدا البطارية حيث يحتوي Red Magic 8 Pro على بطارية 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، في حين أن Red Magic 8 Pro Plus يأتي مع بطارية أصغر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ولكن شحن أسرع 165 واط، مع منفذ شحن USB-C .  

 

ويأتي هاتفي Red Magic 8 Pro  بشاشة بدون نوتش من نوع AMOLED، وبقياس 6.8 بوصة، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث 120هرتز في الثانية، ومحمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5، بالإضافة إلى هيكل مصنوع من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.

 

ويقدم هاتفي Red Magic 8 Pro كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بمستشعر ISOCELL GN5 من سامسونج بدقة 50 ميجابكسل بحجم 1 / 1.57 بوصة، مع كاميرا بزاوية عريضة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.    

 

ويعمل هاتفي Red Magic 8 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يعد أفضل معالجات هواتف الأندرويد في الوقت الحالي، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت رام ، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية تصل لـ 512 جيجابايت.

 

ومن المقرر أن تعلن شركة Nubia عن أسعار هواتف Red Magic 8 Pro عند إطلاقها في الأسواق العالمية خلال الأسابيع المقبلة.

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