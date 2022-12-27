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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة من وزارة السياحة تتفقد شاطئ مدينة القصير

صوره موضوعية
صوره موضوعية

استقبل اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، لجنة من وزارة السياحة برئاسة نجاح يونس، مدير عام المتابعة والتقييم بوزارة السياحة، وتضم عبد العظيم محمود، ووفاء موسى، ومحمد رمضان، أعضاء اللجنة، وايمن سلطان مدير إدارة المجالس بالديوان العام.

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عقب اللقاء تفقد رئيس مدينة القصير، وأعضاء اللجنة، شاطئ القصير الموازي لشارع بورسعيد، حيث أكد رئيس المدينة على ضرورة استكمال العمل بتطوير الشاطئ ليكون متنفسا للمواطنين وظهور المدينة بشكل حضارى. 

 

أشار رئيس مدينة القصير، إلى أنه تم الانتهاء من المراحل الأولى من التطوير، وتم افتتاح المرحلة الأولى خلال العيد القومي للمحافظة فى يناير ٢٠٢٢.

 

مدينة القصير العيد القومى وزارة السياحة رئيس مدينة القصير القصير

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