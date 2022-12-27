دوي صافرات الإنذار في أوكرانيا

دوت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في منطقتي دنيبروبتروفسك وخاركوف بأوكرانيا، وفقًا لخريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

كما دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه.

وشنت روسيا غارات لضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي

ونفذت الضربات الروسية على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الاثنين، أنه يوجد في أوكرانيا دون كهرباء حوالي 9 ملايين شخص.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.