عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تكوينات جليدية مذهلة على بحيرة ميشيجان في الولايات المتحدة .. شاهد

أرشيفية
أرشيفية

عرضت فضائية يورونيوز مقطع فيديو برصد لقطات لـ تكوينات جليدية على بحيرة ميشيجان في الولايات المتحدة.
 

ولقي العشرات مصرعهم مع استمرار عاصفة قطبية قارسة في اجتياح مساحات شاسعة من الولايات المتحدة وكندا، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتسبب في اضطرابات كبيرة في السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع وعيد الميلاد.


وامتدت العاصفة من جنوب الولايات المتحدة إلى كندا، حيث لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر بعد انقلاب حافلة على طريق جليدي في مقاطعة كولومبيا البريطانية.

 

وبقي نحو 250 ألف منزل وشركة بدون كهرباء في الولايات المتحدة، وأجبر الطقس السيئ على إلغاء آلاف الرحلات الجوية خلال فترة السفر المزدحمة، حيث توقعت السلطات استمرار الظروف الجوية السيئة خلال الأسبوع.

 

عاصفة قطبية الولايات المتحدة بحيرة ميشيغان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 تراجع 370 جنيها.. انهيار أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

بعد تراجعه 12 جنيهًا في السوق السوداء| مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

بالأسماء..الأهلى يطيح بـ 5 لاعبين في يناير

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 5 ريختر يضرب مصر.. شعر به المواطنون

البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن سعر الدولار في الصرافة

أزمة كبرى تضرب النادي الأهلي بسبب كولر

عيار 21 يتراجع إلى 1000 جنيه قريبا|ماذا فعل رفع الفائدة بأسعار الذهب

استغل عمله سائقا معها.. القبض على المتهم بقتل سيدة العمل الخيري بالبحيرة

ترشيحاتنا

مانشستر يونايتد في مهمة سهلة أمام نوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي

أول تعليق من عدلي القيعي علي هجوم بعض لاعبي الأهلي علي الجماهير

كانت بتجهز يتامى.. مجهولون يقتلون "أم المساكين" بدمنهور لسرقة ذهبها وأموالها

تشيلسي يستضيف بورنموث في الدوري الإنجليزي

بعد عقوبة بالسجن 17 عاما.. عفو رئاسي عن رئيس كوريا الجنوبية السابق

وزير التعليم يعلن 12 معلومة جديدة عن امتحانات الثانوية العامة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب طريقة لمكافحة كورونا.. صينيون يلتفون بأكياس| شاهد

سكان بريطانيا يستيقظون على أكياس نقود أمام منازلهم.. هل هو بابا نويل؟

بسبب مرضها.. تفاصيل آخر لحظات في حياة البلوجر شهد العنزي ترويها أختها

بعد 13 سنة.. امرأة في حالة حرجة بسبب لدغة بعوضة

فيديو

جبر خاطرها.. تنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن السيدة نوال ..شاهد

كوين ستايل | كل ما تريد معرفته عن زراعة الأسنان والتقويم

يشارك من الشهر المقبل.. كيف يعود كهربا للملاعب دون دفع الغرامة/ فيديوجراف

صقيع وثلوج .. استمرار الطقس السيئ على السعودية لمدة أسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ