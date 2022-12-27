تكوينات جليدية مذهلة على بحيرة ميشيجان في الولايات المتحدة .. شاهد

عرضت فضائية يورونيوز مقطع فيديو برصد لقطات لـ تكوينات جليدية على بحيرة ميشيجان في الولايات المتحدة.



ولقي العشرات مصرعهم مع استمرار عاصفة قطبية قارسة في اجتياح مساحات شاسعة من الولايات المتحدة وكندا، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتسبب في اضطرابات كبيرة في السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع وعيد الميلاد.



وامتدت العاصفة من جنوب الولايات المتحدة إلى كندا، حيث لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر بعد انقلاب حافلة على طريق جليدي في مقاطعة كولومبيا البريطانية.





وبقي نحو 250 ألف منزل وشركة بدون كهرباء في الولايات المتحدة، وأجبر الطقس السيئ على إلغاء آلاف الرحلات الجوية خلال فترة السفر المزدحمة، حيث توقعت السلطات استمرار الظروف الجوية السيئة خلال الأسبوع.



