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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة رحيل كولر عن النادي الأهلي بسبب تدخلات الإدارة

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن أن إدارة النادي الأهلي قررت التدخل بقوة لفرض النظام داخل الفريق الأول لكرة القدم، مؤكداً أن الأنباء المنتشرة حول رحيل المدرب السويسري مارسيل كولر عن قيادة القلعة الحمراء غير صحيحة.

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وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج «من الآخر»، على إذاعة «شعبي FM»: «السوشيال ميديا تتحدث عن رحيل كولر عن النادي الأهلي في هذا التوقيت الحرج وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق، وهذه محاولات للاصطياد في الماء العكر، وذلك بسبب قرار الإدارة بالقيام بتدخلات شديدة».

وأضاف: «قرار من محمود الخطيب، بإيقاف مستحقات كل اللاعبين، وإبلاغ سيد عبدالحفيظ بالتعامل بقسوة من أجل فرض النظام داخل الفريق الأول لكرة القدم».

وأكمل: «الأهلي لن يقبل التفريط في لقب الدوري للعام الثالث على التوالي، والإدارة سوف تدعم صفوف الفريق الأحمر بصفقات قوية في الميركاتو الشتوي خلال شهر يناير».

تفاصيل جلسة كولر والخطيب 

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددا من الملفات، أبرزها السبب وراء تراجع مستوى الفريق بشكل كبير، خلال المباريات الماضية في بطولة الدوري الممتاز.

كما سيناقش محمود الخطيب في جلسته مع كولر، الصفقات الجديدة التي سيجرى التعاقد معها لدعم الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، الشهر المقبل، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل المشاركة بالبطولة، فضلا عن المنافسة لاستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا.

و سيتم عرض خطة استعداد الفريق لكأس العالم للأندية، التي يشارك فيها الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه، خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، وحاجته الفنية لتحقيق مركز يليق بالنادي.

وسيتم خلال الجلسة حسم اللاعبين الراحلين عن صفوف الأهلي، والذين لا يحتاجهم المدير الفني من الناحية الفنية في الفريق الأول، خاصة في ظل استبعاد المدير الفني أكثر من لاعب، أبرزهم محمد محمود وزياد طارق.

ومن المقرر أن يضع الجهاز الفني  بقيادة مارسيل كولر وبالتنسيق مع محمود  الخطيب وحسام غالي اسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ،ووضع النقاط فوق الحروف في ذلك الملف.

وكان الأهلي تعادل سلبيًّا مع سموحة في المباراة أمس الأحد، على استاد الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز، وارتفع رصيد المارد الأحمر للنقطة 23 في صدارة جدول ترتيب المسابقة.

 

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