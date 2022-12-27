القلق يجتاح العالم ..كوريا الجنوبية تعلن وفاة أول إصابة بـ"الأميبا آكلة الدماغ"

عرضت فضائية العربية، تقريرا عن وفاة أول إصابة بـ"الأميبا آكلة الدماغ"، في كوريا الجنوبية، كما أن المرض يعرف بـ "النيجلرية الدجاجية".

وتعتبر حالة الوفاة مقلقة، وذلك لندرة علاج المرض وانتشاره أيضا، بالرغم من أن المرض غير معدي، إلا أنه يثير القلق بسبب خطورته.

ولفت التقرير إلى أن الأميبا الأكلة للدماغ منتشرة في البحيرات والأنهار، وتسيب الإنسان في حالة دخول الماء جسده عن طريق الانف.

وتتغذى الأميبا على الأنسجة الدماغية للبشر وتتلفها، ولا يزال علاج هذا المرض تحت القيد، وتم الإبلاغ عن أول إصابة خلال عام 1937 بالولايات المتحدة.



وأصابت الأميبا ما يقارب من 381 شخص خلال عام 2018