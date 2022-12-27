المدينة الوردية.. مياه الامطار تغرق البتراء الأردنية.. شاهد التفاصيل

غمرت المياه الامطار مدينة البتراء الصخرية بالاردن بعد هطول الأمطار الغزيرة على الموقع الأثري ، ما أدى إلى إخلاء الموقع.

وحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل”، تدفقت المياه الأمطار من الجبال القريبة في الأردن إلى المدينة الوردية الشهيرة التي ظلت قائمة منذ 2000 عام.

لقطات صادمة

وصدرت أوامر لما يقدر بنحو 1700 سائح ومحلي بإخلاء المنطقة حفاظًا على سلامتهم ، بعد مقتل 13 في فيضانات مماثلة بالموقع في عام 2018.

تظهر لقطات من منطقة الجذب السياحي الأكثر زيارة في الأردن على بعد 150 ميلاً جنوب القدس نهرًا من المياه يتدفق في الخانق في مدخل معبد البتراء بينما يفر السائحون المذعورون.

اجلاء السياح

وقالت هيئة منطقة البتراء للتنمية والسياحة: "قامت الحكومة الأردنية بإجلاء حوالي 1700 سائح من البتراء بسبب الأمطار الغزيرة".

وأصيب ثلاثة أشخاص في الفيضانات بعد أن جرفت السيول الحافلة الصغيرة. في عام 2018، ارتفعت منسوب مياه الفيضانات بمقدار 13 قدمًا وجرفت أكثر من 12 شخصًا ، مما أجبر 4000 شخص على الإخلاء.

تاريخ الفضيانات بالبتراء

كانت الفيضانات القاتلة السابقة التي ضربت البتراء في عام 1963 عندما قتل 22 سائحا فرنسيا ومرشد محلي بسبب ارتفاع منسوب المياه بسرعة.

ولموجهت هذه الأزمة ، قامت دائرة الآثار الأردنية ببناء سد لمنع دخول المياه إلى الوادي المؤدي إلى الخزنة ، المعروفة باسم الخزانة.

في عام 2014 ، تم تثبيت نظام الإنذار كحماية إضافية ، حيث تم ضبط صفارات الإنذار عند ارتفاع مياه الفيضانات فوق مستوى معين.

قصة ميدينة البتراء

البتراء هي مدينة منحوتة من تلال الحجر الرملي التي تحتوي على غرف دفن الأنباط ، وهم قبيلة من التجار الأغنياء ازدهرت حضارتهم بين 200 قبل الميلاد و 100 بعد الميلاد.

أصبحت عاصمة الأنباط ، حيث تم وضعها بشكل استراتيجي على طرق التجارة الرئيسية ومثالية لفرض رسوم على القوافل التي تحمل اللبان والمر.

يعود تاريخ المدينة إلى حوالي 400 قبل الميلاد عندما حاول الإغريق غزوها في أول مرجع مسجل لها في التاريخ.

