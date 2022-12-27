5 ملايين حالة.. الأحوال الشخصية تكشف عدد المطلقات في مصر

كشفت إحصائية عن أن 32% من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاما، وأن أكثر من 5 ملايين حالة طلاق في مصر منذ عام 1965.

جاء ذلك فى تصريحات للمستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا أن قانون الأحوال الشخصية سيمهل فرصة لتقنين أوضاع الزواج العرفية وبعدها لن يعترف بها قانونا.

وأضاف، أن ترتيب الأب في الحضانة سيكون في المرتبة الثانية بعد الأم، موضحا أنه تم الاطلاع على جميع قوانين الدول العربية والاستماع إلى كافة الآراء، مشيرا الى أنه تم استشارة رأي الأزهر الشريف ودار الإفتاء ورأي رجال الدين، في إعداد القانون الجديد للأحوال الشخصية، موضحا أنه تمت قراءة 20 ألف مقترح والاستعانة بها في مشروع القانون الجديد.

كما أكد أن رأي الأزهر والمفتي كان مكتوبا في مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أنه تم اللجوء إلى دار الإفتاء وأخذ رأي المفتي بالأسانيد الشرعية.

وأشار إلى أن الزوج سيكون ملزماً عند طلاق زوجته بأن يوثق طلاقه عند المأذون، كما يحدث في الزواج، لافتا إلى إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات.

وأكد أنه سيتم توفير دعم مالي كامل للأسرة يشمل المعاقين من خلال صندوق رعاية الأسرة، لافتا الى أن هناك إحصائية كشفت عن أن 32% من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاما، وأن أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ عام 1965.

ولفت إلى وجود ما يزيد عن 166 ألف حالة طلاق في عام 2012 وفقا لأحدث إحصائية، مؤكدا أن النسبة المفزعة من حالات الطلاق في السنوات الأولى ممن لهم أطفال في عمر الشهور.

وكشف عن أنه سيتم الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، خلال شهرين.