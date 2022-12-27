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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 2364 مواطنا بقافلة طبية مجانية بزاوية فريج في البحيرة

الكشف على 2364 مواطن
الكشف على 2364 مواطن من خلال 14عيادة بقافلة طبية مجانية

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة هاني جميعة وكيل الوزارة من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى زاوية  فريج بكوم حمادة على مدار يومين، وتم خلالها الكشف على 2364 مواطناً من خلال 14 عيادة.

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وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة ( الباطنة 386 - الأطفال 485 - الجراحة 192- العظام 211 - النساء 126 - تنظيم الأسرة 27 - القلب101 - الأسنان 92 - الرمد 248 - الجلدية 212 - الأنف والأذن 183  المسالك101 ).

الكشف على 2364 مواطن من خلال 14عيادة بقافلة طبية مجانية بزاوية فريج بكوم حماده بالبحيرة
الكشف على 2364 مواطن من خلال 14عيادة بقافلة طبية مجانية بزاوية فريج بكوم حماده بالبحيرة
الكشف على 2364 مواطن من خلال 14عيادة بقافلة طبية مجانية بزاوية فريج بكوم حماده بالبحيرة

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، مع تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة وتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

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