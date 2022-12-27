الكشف على 2364 مواطنا بقافلة طبية مجانية بزاوية فريج في البحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة هاني جميعة وكيل الوزارة من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى زاوية فريج بكوم حمادة على مدار يومين، وتم خلالها الكشف على 2364 مواطناً من خلال 14 عيادة.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( الباطنة 386 - الأطفال 485 - الجراحة 192- العظام 211 - النساء 126 - تنظيم الأسرة 27 - القلب101 - الأسنان 92 - الرمد 248 - الجلدية 212 - الأنف والأذن 183 المسالك101 ).

الكشف على 2364 مواطن من خلال 14عيادة بقافلة طبية مجانية بزاوية فريج بكوم حماده بالبحيرة

الكشف على 2364 مواطن من خلال 14عيادة بقافلة طبية مجانية بزاوية فريج بكوم حماده بالبحيرة

الكشف على 2364 مواطن من خلال 14عيادة بقافلة طبية مجانية بزاوية فريج بكوم حماده بالبحيرة

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، مع تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة وتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.