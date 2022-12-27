دانا حمدان للميس الحديدي: وزني زاد في 2022 وحققت إنجازات كثيرة

قالت دانا حمدان أن أهم ما واجهته في عام 2022 أنا اكتسبت وزناً كبيراً ولكنها في المجمل كانت عاماً حلواً رغم أنها كانت تتمنى تحقيق أشياء كثيرة لكنها ستأخذها معها لتحقيقها في عام 2023 الجديد

وكشفت خلال لقاء " عبر " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:: أنها تخلصت من كل من يتسبب لها في طاقة سلبية خلال عام 2022 قائلة : " :كل ن أعطاني طاقة سلبية في عام 2022 "سكيت" عليه حتى لو كانت عشرته طويلة والمثل بيقول جاور السعيد تسعد وفي ساعات الانسان مش بيبقى عند الإنسان طاقة يتحمل زيادة " ولفتت إلى أن أحد أهم أنجازتها في عام 2022 ه نجاحها في حملتها في السوشيال ميديا قائلة : "-حققت نجاح في السويسال ميدا في عام 2022 ومن أفضل الحاجات الي أنجزتها وذكرت أنها شديدة الارتباط بشقيقاتها وأن الاسرة كانت منشأ الترابط بينهم جميعاً لكنها تقيم بمفردها بسبب حبها للكلاب والقط قائلة : " انا مقيمة لوحدي وعندي خمس كلاب بخلاف القطط الي باكلها وربنا إداني المقدرة تقوم بالدور ده ودي روح لازم نهتم بيهم لانهم أرواح وأنا قادرة اققوم بالدور ده".

وحلت الشقيقات الثلاثة المتألقات مي سليم، ودانا وميس حمدان، ضيوف على الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج كلمة أخيرة، على قناة أون مساء اليوم وذلك ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة 2023