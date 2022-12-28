مجلس الأمن يدين قرار طالبان منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية

أدان مجلس الأمن الدولي قرار طالبان منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية.

وأوضح مجلس الأمن الدولي - في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية أمس الثلاثاء - أن حظر طالبان عمل النساء في المنظمات غير الحكومية يتناقض مع العهود التي قطعتها الحركة للشعب الأفغاني ومع توقعات المجتمع الدولي.

وطالب مجلس الأمن الدولي بمشاركة كاملة ومتساوية وذات معنى للنساء والفتيات في أفغانستان.