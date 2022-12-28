خسائر كبيرة| آخر أسعار الذهب و الدولار .. وعيار 21 مفاجأة

يتابع الجميع باهتمام خلال الفترة الحالية كل ما هو جديد بشأن أسعار الذهب، و الدولار، وذلك بعد حالة الارتفاع الكبير فى أسعار الذهب، وثم الانخفاضات التى تحدث فى الفترة الأخيرة، وايضًا الدولار.

وفى هذا التقرير نستعرض آخر التصريحات الخاصة بـ أسعار الذهب و الدولار.

يبحث جميع الشباب المقبل على الزواج كل يوم بل كل ساعة عن سعر جرام الذهب، بعد أن سجلت فى وقت سابق ارتفاعات كبيرة، ولكن خلال الأيام القليلة الماضية تشهد انخفاضات كبيرة، وتلك الأيام فرصة للشراء من قبل المقبلين على الزواج، وسجل عيار 14 مبلغ 1033 جنيه، قبل ساعات من الآن.

قال هانى ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة لـ الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، إن الأسعار ستتراجع بعد تصدير أول شحنة مشغولات لـ السعودية، مؤكدا أنه بالفعل أسعار الذهب خلال الفترة الماضية انخفضت.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للذهب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن الذهب يشهد انخفاضات بأرقام كبيرة وصلت لـ 100 جنيه، وأكثر، خلال الأسبوع الماضي.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 1545

وأشار إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 1545، وعيار 24 سجل 1756، وعيار 18 بـ 1300، وعيار 14 بـ 1033 جنيه، قبل ساعات من الآن.

ولفت إلى أن سعر الذهب كان الأسبوع الماضي بـ 1850، واليوم بهذا السعر المنخفض.

أكد الإعلامي سيد علي، أن الدولار الأسود "الدولار بالسوق السوداء" يحقق خسائر كبيرة خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الجميع مهتم بـ أسعار الدولار.

وأضاف “علي”، خلال تقديمه برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن البعض قام ببيع كل ما يمتلكه من أجل شراء الدولار بالسوق السوداء، متوقعًا أن الدولار سيرتفع ولكن الدولار انخفض.

ولفت إلى أن الدولار ينخفض عما كان متوقعًا، وأن الخبراء أكدوا أن العمل وحوافز لـ المستثمرين ينتج عنه توافر فى الدولار بمصر.

سعر الدولار

وأشار إلى أنه فى 2025 ستعود الانفراجة لـ طبيعتها، وفى حالة وقف الحرب الروسية الأكورانية ستعود الحياة لـ طبيعيتها.

وأكد الإعلامي سيد على، أن الدولار انخفض من 38 جنيها لـ 25 جنيه، بمعدل انخفاض 33%، و13 جنيه لـ الدولار الواحد.

ونوه بأن أعلى سعل لـ الدولار وصل لـ 24.69، وأن سبب انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء، يرجع لـ وفرة الدولار فى البنوك، بعد اتجاه البعض لـ السوق الأسود.