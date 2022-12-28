على طريقته الخاصة.. أحمد سعد يغني لابنته "ذهب الليل طلع الفجر".. فيديو

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره فيديو جديد برفقة ابنته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و ظهر أحمد سعد و هو يغني لابنته اغنية ذهب الليل طلع الفجر بطريقته المميزة أثناء قيادة للسيارة و علق قائلا : هيا دي احضان الحبايب بجد .

و‎يستعد الفنان أحمد سعد، لإحياء حفل غنائي في الكويت يوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر الشهر الجاري، وذلك تزامناً مع الاحتفال بالسنة الجديدة.

ومن المفترض أن يقدم أحمد سعد، أبرز الأغاني الخاصة به التي يحبها الجمهور.

أحدث أعمال أحمد سعد

كان الفنان أحمد سعد قد وجّه رسالة شكر لجمهوره، بسبب تصدره تريند رقم 1 في مصر، وفي جميع الدول العربية كله بعد نجاح أغنيته "عليكي عيون" التي تخطت حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة حتى الآن.