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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طريقة جديدة لعلاج سرطان عنق الرحم .. تعرف عليها

علاج السرطان
علاج السرطان

ابتكر علماء طريقة جديدة لاستخدام الحمض النووي لقتل الخلايا السرطانية، الأمر الذي قد يمهد الطريق لعلاج المرض، وتستهدف الطريقة سرطان عنق الرحم، والخلايا المشتقة من سرطان الثدي، وكذلك خلايا الورم الميلانيني الخبيث في الفئران.

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وتعمد الطريقة التي نُشرت نتائجها في مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية، إلى استخدام زوج من الحمض النووي القاتل للسرطان على شكل مشبك شعر، والذي تم حقنه في الخلايا السرطانية، وعندما تم حقنه فيها، تم ربطها بجزيئات تسمى «microRNA» أو «الرنا الميكروي» والتي يتم إنتاجها بشكل مفرط في بعض أنواع السرطان.


ويعتبر الجهاز المناعي أن خلايا «الرنا الميكروي» المفرطة الإنتاج خطيرة، ما ينشط استجابة مناعية طبيعية تقتل الخلايا السرطانية.


ويقول فريق البحث الياباني إن طريقتهم تختلف عن تلك الموجودة، ويمكن أن تبشر بعصر جديد من أدوية السرطان المتقدمة.


ويعد السرطان مصدر قلق صحي، والطرق الحالية لعلاجه لها حدودها، ولكن من المتوقع أن تساعد الأدوية التي تعتمد على الحمض النووي العلماء في التغلب عليه في النهاية.


ومن المتوقع أن يتحول مستقبل الطب، ويساعد العلماء في علاج الأمراض الأخرى التي يصعب علاجها، والتي تسببها الفيروسات والأمراض الوراثية، حسبما ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.


وقال البروفسور أكيميتسو أوكاموتو، من جامعة طوكيو، ومؤلف الدراسة: «نتائج هذه الدراسة تشير إلى أخبار جيدة للأطباء والباحثين عن اكتشاف الأدوية ومرضى السرطان؛ حيث نعتقد أنها ستمنحهم خيارات جديدة لتطوير الأدوية»

سرطان الورم

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