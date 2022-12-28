الشرطة الهندية: مقتل 3 مسلحين في اشتباكات مع قوات الأمن في «جامو وكشمير»

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة مسلحين على الأقل خلال مواجهات اندلعت بين الجانبين بعد أن اعترضت قوات الأمن شاحنة كانوا يستقلونها في ولاية "جامو وكشمير".

وقالت الشرطة - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن النيران اشتعلت في الشاحنة خلال تبادل إطلاق نار بين الجانبين وتم استدعاء فرق إطفاء لإخماد النيران.

بدوره، قال المسؤول البارز بالشرطة موكيش سينجان إنه كان هناك حركة مشبوهة لشاحنة في المنطقة وقامت الشرطة بإيقافها عند نقطة التفتيش وأثناء قيام قوات الأمن بعملية التفتيش، أطلق مسلح مختبئ بداخلها النار على قوات الأمن.

وأضاف موكيش أنه تم قتل جميع المسلحين من قبل قوات الأمن، مشيرا إلى أن سائق الشاحنة تمكن من الفرار وأن عملية البحث جارية لتعقبه.