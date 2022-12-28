استقرار العملات الأجنبية والعربية في أول تعاملات اليوم بالبنوك

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية في بداية تعاملات اليوم الاربعاء الموافق 28-12-2022؛ في 38 بنكا عاملا في السوق المصرية أمام الجنيه المصري منذ مطلع الأسبوع الجاري.



وأظهر متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية ثباتا أمام الجنيه طبقا لما جاء بسعر الصرف الأجنبي لدي البنك المركزي المصري.



سعر الدولار



سجل سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 24.67 جنيها للشراء و 24.74 جنيها للبيع.



اليورو



سجل سعر اليورو أمام الجنيه 26.27 جنيها للشراء و 26.36 جنيها للبيع.



الجنيه الإسترليني



بلغ سعر الجنيه الإسترليني نجو 29.67 جنيها للشراءو 29.77 جنيها للبيع.



الفرنك السويسري



بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 26.54 جنيها للشراء و 26.64 جنيها للبيع.



الين الياباني



وصل سعر الـ 100 ين ياباني لحوالي 18.51 جنيها للشراء و 18.57 جنيها للبيع.



اليوان الصيني



سجل سعر اليوان الصيني 3.54 جنيها للشراء و 3.55 جنيها للبيع .



العملات العربية



بلغ سعر العملات العربية أمام الجنيه درجات مستقرة وثابتة بالنسبة لمتوسط سعرها في البنوك حيث



الريال السعودي



سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 6.56 جنيها للشراء و 6.58 جنيها للبيع



الدينار الكويتي



بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 80.53 جنيها للشراء و 80.8 جنيها للبيع.

الدرهم الإماراتي



وبلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيهه نحو 6.71 جنيها للشراء و 6.73 جنيها للبيع.

إجازة البنوك



وعطل البنك المركزي العمل بالجهاز المصرفي يوم الأحد المقبل بمناسبة انتهاء العام المالي في الجهاز المصرفي، علي أن يتم العودة لاستئناف العمل في اليوم التالي .

ومن المقرر تعطيل العمل بالبنوك اعتبارا من الخميس المقبل في تمام الخامسة عصرا كآخر يوم عمل فيعام 2022 استعدادا للإجازة الأسبوعية والمحددة يومي الجمعة والسبت .

وجرى تعطيل العمل بالبنوك لمدة ٣ ايام متصلة تتضمن يومي الراحة الأسبوعية ،حيث سيبدأ القطاع المصرفي عمله بحسب تعليمات البنك المركزي في تمام الساعة الثامنة والنصف بفروع البنوك الاثنين المقبل حتي الثالثة عصرا لاستقبال العملاء ومن الثامنة صباحا حتي الثالثة والنصف عصرا داخل الفروع نفسها والإدارات المختصة .

