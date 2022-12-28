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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا: السوشيال ميديا تظهرنا شياطين.. وقديما الفنانة كانت ترتدي البيكينى بشكل طبيعى

يسرا
يسرا

كشفت الفنانة يسرا عن العديد من التفاصيل عن حياتها الفنية ورأيها فى الشهرة والسوشيال ميديا، وذلك خلال لقائها مع الإعلامى السعودى أنس بوخش.

وكشفت يسرا عن أهم السلبيات والإيجابيات الخاصة بالشهرة قائلة: “أرى أن الشهرة فى عالمنا العربى تعد أفضل حالا من هوليوود، حيث أعتبرهم أصعب بكثير من العالم العربى، خاصة الوصول إلى الشهرة وتحقيقها، فضلا عن أننى أرى الممثل فى هوليوود يشبه الإله يحاول أن يسابق الزمن بسبب إيقاع الحياة السريع هناك، فضلا عن أن الجمهور هناك لا يرحم، ولكن فى العالم العربى الجمهور يقدر الفنان”.

وأضافت يسرا: “أحببت السينما من طفولتى عندما كانت والدتى تذهب بى إلى السينما لمشاهدة ثلاثة أفلام بشكل دورى، وهو الأمر الذى دفعنى لحب السينما والتفاعل معها ومع أحاسيسها وأحببت لغتها الساحرة والمبهرة، وهذا خلق بداخلى هدفا أرغب فى تحقيقه وهو أن أكون جزءا من هذا العالم، خاصة أن هذا العالم لا يحتاج إلى ترجمة”.

وتابعت: “البحث عن الشهرة لم يكن الهدف الرئيسى لى، كنت أرغب فى دخول هذا العالم الفريد من نوعه وأمتهن هذه المهنة، وهو ما تحقق، حيث اجتهدت فى عملى وأخلصت لمهنتى وحينها وصلت إلى الشهرة، ولكن من يبحث عن الشهرة فقط ربما يصل لها ولكن لن تدوم طالما لم يجتهد فى عمله، وكذلك لا بد أن يتجنب أى شخص الجانب السلبى من الشهرة، وأهم شيء في هذا الجانب هو الوصول إلى الغرور، ولذلك لا بد أن يكون الإنسان مفيدا للمجتمع ولا يبحث عن الشهرة فقط”.

وأشارت يسرا إلى أن الشهرة مسئولية كبيرة، ولا بد أن يكون الإنسان المشهور على قدر هذه المسئولية، واستطردت: “أحيانا الشهرة تتسبب لى فى حالة من التعب الذهني الشديد، ولذلك أسعى أن أن أبتعد تماما عن هذا العالم وأقرر الجلوس بمنزلى لوحدى وأتقوقع وأنعزل عن العالم المحيط حتى أستعيد عافيتى وطاقتى”.

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وأما عن سلبيات السوشيال ميديا، قالت يسرا: “الجمهور يحكم على المشاهير دائمًا دون معرفة التفاصيل، والجمهور يصدر الأحكام طول الوقت على الفنان أو المبدع دون معرفة أى تفاصيل، بل أكثر من ذلك يتعمد أن يظهر الفنان كونه شيطان ويصححون أفعالنا، والجمهور يغزو حياتنا لدرجة أنني أرهق ولا أستطيع أن أبتسم أحيانا، وقبل السوشيال ميديا لم أرَ هذه الصورة البشعة فى انتقاد الممثل أو الفنانة، حيث كانت هناك فنانات يرتدين البيكينى وكان عندنا حرية وخصوصية، وفي النهاية أنا اخترت الشهرة ولا بد من تحمل عيوبها، ولا يمكن أن أوجه اللوم لأحد”. 

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