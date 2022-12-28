عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أول تحرك برلماني بشأن فرض إجراءات جديدة للمقبلين على الزواج

الزواج
الزواج

تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطـلــب إبداء اقتراح برغبة إلى وزير العدل ووزير التضامن الاجتماعي بشأن فرض دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج.

وأوضحت عطوة فى بيان صحفى لها  أنه ونظرًا لما تعانيه الأسرة المصرية من مشاكل متعلقة بانتشار حالات التفكك الأسري وما يسببه من تأثير على السلامة والصحة النفسية للأبناء، وتفعيلا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إيجاد السبل الجديدة لتعزيز الحياة الاسرية والقضاء على مشكلات الزواج الصحية والنفسية، ومن هذا المنطلق أصبح وجود دورة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحياة الأسرية ضرورة قصوى.

وأكملت عضو مجلس النواب أن الإعداد لبرنامج تأهيلي كامل يشمل تدريب المقبلين علي الزواج علي كيفية اختيار الشريك الأخر، وإدارة الحياة الزوجية وتربية الأبناء مع التركيز علي الحقوق الشرعية والقانونية وتأسيسهم علي المبادئ الأخلاقية والمجتمعية الحاكمة في العلاقة الزوجية.

واقترحت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، تكليف وزارتي التضامن والصحة والسكان ومؤسسة الازهر الشريف والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بتشكيل لجنة تضم في عضويتها نخبة من أساتذة ومختصي الصحة النفسية، العلوم السلوكية، التربية، وعلمي النفس والاجتماع لوضع المنهج الخاص بالدراسة، مع الشرع في تنفيذ البرنامج فور الانتهاء منه، علي أن تترك للجنة حرية تحديد التفاصيل الإجرائية المتعلقة بالدورة بالتنسيق مع وزارة العدل لجعلها شرطًا لإنعقاد الزواج. 

وأضافت مايسة عطوة أنه يمكن البدء في تنفيذ البرنامج تدريجيًا، كمثلا، أن يكون البرنامج التأهيلي اختياريا في بادئ الامر لمدة سنة لاختبار جودة نتائجه، علي أن يصبح اجباريًا علي جميع المقبلين علي الزواج فيما بعد.

اقتراح برغبة وزير العدل وزير التضامن الإجتماعي الزواج الأسرة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيهًا مرة واحدة| هبوط تاريخي في أسعار الذهب..وعيار 21 الآن مفاجأة

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

إعلان نتيجة كلية الشرطة.. قبول 2950 طالبًا من إجمالى 50 ألف متقدم

14 جنيها دفعة واحدة|مفاجأة في سعر الدولار الآن بعد انهياره بالسوق السوداء

أسماء مدوية .. الأهلي يضم 6 صفقات نارية رسميًا

الإطاحة بسيد عبدالحفيظ.. نجم الأهلي السابق يوجه 3 نصائح هامة لـ الخطيب

نتيجة كلية الشرطة .. قبول 850 طالبا من الحاصلين على الثانوية العامة

متى تعود أسعار الذهب تحت 1000 جنيه .. الموعد والتفاصيل

ترشيحاتنا

أوروبا تصنع صورة خاطئة.. هل تنوي إيران تقديم تنازلات في المفاوضات النووية؟

بعد الشهادتين .. وفاة مؤذن بطريقة غريبة في أسوان | تفاصيل

لاعب مغربي.. فرج عامر يكشف عن مفاجأة الدوري المصري القادمة

سيارات فخمة يعرضها مزاد جمارك مطار القاهرة في هذا التوقيت| تفاصيل

بعد حيلة غريبة.. سيدة تعتدي علي مسنة بالضرب وتسرق مجوهراتها بالشرابية.. صور

أول تحرك برلماني بشأن فرض إجراءات جديدة للمقبلين على الزواج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البانيه يسجّل رقمًا قياسيًا .. هل انخفضت أسعار الفراخ بالفعل؟

توزيع جوائز أوسكار الموتور سبورت عن عام 2022 .. شاهد

مشروب بـ 10 جنيهات .. أسرع وصفات تحول جسمك لماكينة حرق

مش محتاجة فيتامينات.. مشروب خارق يتجاهله الكثيرون يرفع مناعتك ويحارب السرطان

فيديو

نطق الشهادتين وسقط.. قصة مؤذن حضره الموت وهو يؤذن للفجر

مفاجأة .. الفيفا يصدم الأهلي وكهربا بهذا القرار/ فيديو جراف

خسارة الذهب الكبرى ومفاجأة في الدولار | تفاصيل الأسعار

مي سليم: 2022 كانت صعبة عليا وتعلمت الأدب والصبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ