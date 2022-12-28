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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مستثمرو مرسي علم: ارتفاع الإشغالات الفندقية بأعياد رأس السنة لـ100٪؜ ببعض الفنادق

الاشغالات الفندقية
الاشغالات الفندقية

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، ان الاشغالات الفندقية خلال أعياد رأس السنة الميلادية تصل الى نسبة 100٪؜ ببعض الفنادق بفئة الخمسة نجوم خاصة في القاهرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر في ظل نشاط السياحة الاوروبية وبعض دول امريكا اللاتينية ودول شرق أسيا ودول الخليج الذين يعشقون الاحتفال برأس السنة في القاهرة .

وأضاف د. عاطف عبد اللطيف في تصريحات صحفية له اليوم، ان نجاح مؤتمر قمة المناخ الذي عقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 196 دولة تقريبا وروساء الدول الكبرى كان له دور كبير في تسليط الضوء على مصر ومعالمها السياحية بشكل عام ومدينة شرم الشيخ خاصة.

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وأوضح أن حالة الامن والأمان والاستقرار التي تنعم بها مصر حاليا وكذلك نشاط وزارة السياحة والمشاركة المتميزة من القطاع الخاص السياحي في البورصات السياحية العالمية وفتح اسواق سياحية جديدة كل هذا كان له دور كبير في تحقيق طفرة سياحية حقيقية في مصر خلال عام 2022 وأعطى دفعة قوية لمزيد من التدفقات السياحية خلال 2023.

وأكد عاطف عبد اللطيف أن الاشغالات الحالية بالمنتجعات السياحية المصرية تصل في شرم الشيخ الى 80 ٪ والغردقة ومرسي علم 90 ٪ والأقصر وأسوان 75% والقاهرة 100% والإسكندرية 75 %.

وأوضح أن منطقة البحر الأحمر بشكل خاص يتواجد بها السياح الألمان والإنجليز وأيضا من بلجيكا وإيطاليا و هولندا وفنلندا وصربيا وكرواتيا وهذا يعود إلى جمال الجو هناك في ظل وجود البرد القارص بهذه الدول وأزمة الطاقة التي يعانون منها .

وأشار الى أنه في الاقصر وأسوان توجد السياحة الألمانية والأسبانية والفرنسية فهي المسيطرة و يليها وفود سياحية من الصين واليابان وكوريا الجنويية.

وأشاد د. عاطف بمد البنك المركزي لمبادرة دعم السياحة الى مارس المقبل، معربا عن تمنياته أن تمتد الى ديسمبر 2023 لتحقيق أكبر استفادة منها ونحن مقبلون على موسم سياحي قوي يحتاج للتطوير والاحلال والتجديد للمنشآت السياحية وتحديث اسطول النقل السياحي واستثمار التكنولوجيا المتطورة في التسويق بشكل مختلف وكذلك استثمار التطور التكنولوجي أيضا في حركة وتنقل السياح داخل مصر بين المناطق والمزارات السياحية المختلفة.

ودعا د. عاطف الى التنسيق بين وزارتي السياحة والأثار والطيران المدني من خلال وضع خطة قصيرة الامد وأخرى طويلة الأمد لتشغيل رحلات طيران تجذب السياح من الدول التي نستهدف منها جذب سياحة لمصر وأعداد برامج سياحية مشتركة بالتنسيق بينهم وبين القطاع الخاص شاملة الاقامة والتنقلات والبرنامج الترفيهي بهدف تنشيط السياحة الى مصر من مختلف دول العالم.

مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء الاشغالات الفندقية السياحة الأوروبية اخبار مصر مال واعمال Finance Real Estate

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