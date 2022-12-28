نشرة أخبار العالم | انهيار تاريخي لـ الذهب وانخفاض الدولار.. مئات الصواريخ على إسرائيل.. الطيران الصومالي يعلق جميع رحلاته

شهدت الساحة العالمية اليوم الأربعاء العديد من الأحداث والتطورات في عدد من الموضوعات المهمة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

الطيران الصومالي يقرّر تعليق جميع رحلاته

قرّرت هيئة الطيران المدني الصومالية تعليق جميع الرحلات الجوية التي تستخدم مطار مقديشو الدولي، باستثناء طائرات كبار الشخصيات، والإسعافات، وطائرات الطوارئ.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن تعليق الرحلات من الساعة السادسة صباح اليوم الأربعاء إلى السادسة مساء بتوقيت مقديشو.

وعزا البيان تعليق الرحلات لسبب فني.



انهيار تاريخي لـ الذهب وانخفاض سعر الدولار عالميا

انخفضت أسعار الذهب بنحو 12 دولارًا، اليوم الأربعاء، عن آخر سعر سجلته بنهاية تعاملات أمس، مع عودة العملة الأمريكية صاحبة التأثير فيه إلى الارتفاع.

وتسبَّب تراجع الدولار الأمريكي، أمس الثلاثاء، في ارتفاع سعر المعدن الأصفر بنحو 19 دولارًا في نهاية التعاملات، إذ انخفضت كلفة السبائك للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وترتبط أسعار الذهب إلى حدّ كبير بقوة العملة الأمريكية وضعفها، إذ يؤدي تراجع الدولار إلى ارتفاع المعدن الأصفر، والعكس، في ظل لجوء المستثمرين إليه وقت الحاجة بصفته أداة تحوط، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

تراجَع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب -تسليم فبراير- بنحو 0.62%، ليسجل 1811.80 للأوقية.

يشار إلى أن أسعار الذهب كانت قد سجلت مكاسب أسبوعية بنحو 0.2% بنهاية الأسبوع الماضي، أي ما يصل إلى 4 دولارات، في ظل تراجع الدولار الأمريكي، الذي دفع المعدن الأصفر إلى تحقيق مكاسب بقيمة 9 دولارات ليوم الجمعة.

وبحلول الساعة 8.00 صباحًا بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.50%، ليسجّل 1804.5 دولارًا للأوقية.

وتراجع سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم شهر مارس(2023)- بنسبة 0.48%، مسجلًا 24.10 دولارًا للأوقية.

كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنحو 0.27%، ليصل إلى 1021.02 دولارًا للأوقية، في حين زاد سعر البلاديوم الفوري بنحو 0.03%، إلى 1832.90 دولارًا للأوقية.

بدوره، ارتفع مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسة، بنحو 0.06%، ليصل إلى 103.960 نقطة.

قال الخبير الإستراتيجي في أو سي بي سي إف إكس، يوان يونغ، إن ارتفاع العملة الأمريكية يدفع باتجاه تراجع أسعار الذهب، في وقت تتحسن فيه معنويات السوق، مع إعلان الصين اقترابها من تخفيف وإلغاء القواعد الصارمة في مواجهة جائحة كورونا.

يشار إلى أن لجنة الصحة الوطنية في الصين قالت، إن بكين، التي تعدّ أكبر مستهلكي الذهب، لن تطالب المسافرين الوافدين إليها بدخول الحجر الصحي بداية من يوم 8 يناير المقبل 2023، وهو ما يعدّ قفزة في أداء البلاد، التي طبّقت أكثر القيود صرامة منذ عام 2020.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعًا يقارب 200 دولار أمريكي، منذ انخفاضها لأدنى مستوى في أكثر من عامين، وذلك في أواخر شهر سبتمبر الماضي 2022، إذ أدت توقعات تباطؤ رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإضعاف جاذبية الدولار.

مئات الصواريخ على تل أبيب.. إسرائيل تعلن إحباط مخطط إيراني بدأه سليماني

كشف رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، عن "إفشال مخطط إيراني، كان يهدف للعمل في سوريا، لضرب تل أبيب بمئات الصواريخ ضد أهداف إسرائيلية".

وقال كوخافي، في تصريحات لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، "تم إفشال المخطط الإيراني الذي سعى إلى نصب مئات الصواريخ في سوريا ومرابطة عشرات الآلاف من العناصر الإيرانية فيها وإنشاء تنظيم يشبه تنظيم حزب الله في هضبة الجولان".

وأكد أنه "تم إجهاض المخطط الذي دبر له قاسم سليماني قائد قوات الحرس الثوري، لكن هذا المخطط لم يختف بالكامل ولدينا المزيد مما يجب فعله في سوريا".

وأضاف كوخافي، أن "خطة إيران باءت بالفشل، حيث تضمنت هذه الخطة نصب عدة مئات من صواريخ أرض - أرض، ونصب عشرات الآلاف من عناصر حزب الله في مرتفعات الجولان".

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، قد أكد أمس الثلاثاء، "ضرورة أن يشمل التصدي لإيران كل وكلائها وأنشطتها في الشرق الأوسط".

وقال كوخافي، في مؤتمر معهد INSS، إن بلاده "أفشلت المخطط الإيراني لنصب مئات الصواريخ في سوريا"، مضيفا أنه "يجب أن يشمل التصدي لإيران كل وكلائها وأنشطتها في الشرق الأوسط"، حسب صحيفة "معاريف" العبرية.

وأوضح أن "اتفاقا جديدا مع إيران ليس في الأفق، وقد تكون هناك اتفاقية جديدة نعتقد أنها ليست جيدة. لذلك يجب أن يكون لدولة إسرائيل قدرة على إلحاق الضرر بالمشروع النووي".

وكشف غابي بورتنوي، رئيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلي، الخميس الماضي، عن تعرض بلاده لعشرات الهجمات السيبرانية بشكل شهري.

وأعرب عن دهشته من قوة التهديدات السيبرانية التي تتعرض لها إسرائيل شهريا، مؤكدا أن بلاده تواجه عشرات الهجمات شهريا من الجانب الإيراني على وجه الخصوص.

يذكر أنه في شهر سبتمبر الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد زيادة بنحو 70% في عدد المحاولات الإيرانية لمهاجمة أهداف إسرائيلية في العام الالي، وإيران شنت عشرات الهجمات الإلكترونية الكبيرة، لكن تم رصد معظمها وإحباطها، بحسب قناة "كان".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن إحدى الهجمات التي وقعت في أكتوبر الماضي، على مستشفى هيليل يافي في الخضيرة (شمال)، تسببت في إلحاق أضرار بسير العمل المنتظم للمؤسسة الطبية.

وأضاف أن الجيش الإيراني لديه 20 وحدة سيبرانية يشغل نصفها ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن المواطنين الإسرائيلين باتوا عرضة لهذه الهجمات السيبرانية التي يمكن أن تشمل اختراقا نسبيا للهواتف المحمولة، واستخراج وتوزيع معلومات حساسة ومحرجة منها، وصولا إلى السيطرة على الحسابات المصرفية، وتعطيل حركة القطارات وإشارات المرور.

وخلال السنوات الأخيرة الماضية، كثّف قراصنة، تقول تل أبيب إنهم محسوبون على إيران، من هجماتهم على أهداف إسرائيلية شملت وزارات ومؤسسات حكومية وشركات تأمين.

وتعتبر إسرائيل وإيران كل من الدولة الأخرى عدوها الأول.