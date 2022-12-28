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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعديلات منتظرة على قانون المعاشات الجديد بعد توجيهات الرئيس السيسي

المعاشات
المعاشات

حالة جديدة من المنتظر أن تحصل فيها المرأة من ذات الهمم المتزوجة على معاش الوالد، كاستثناء من أحكام قانون المعاشات الجديد، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل دراسة لصرف معاش الوالد للمرأة من ذات الهمم المتزوجة، وذلك خلال احتفالية قادرون باختلاف، والتي شهد الرئيس السيسي فعاليات النسخة الرابعة لها تحت عنوان "لينا مكان".

الحالة الجديدة التي وجه الرئيس بدراسة صرف معاش لها، وهي حصول المرأة من ذات الهمم المتزوجة على معاش الوالد، تحتاج إلى استحداث نص جديد بـ قانون المعاشات، والذي يمنع المرأة المتزوجة من الحصول على معاش والدها المتوفي، وبذلك نحن بصدد صدور تعديل على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من أجل حصول المرأة من ذوي الهمم على معاش والدها حتى لو كانت متزوجة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه، خلال احتفالية قادرة باختلاف، دراسة صرف معاش الوالد للمرأة من ذات الهمم المتزوجة، وذلك في إطار الدعم الذي يحظى بها ذوي الهمم من قبل الرئيس السيسي على مدار السنوات الماضي، بعد عقود من التهميش، حتى جاء الرئيس بمكتسبات جديدة غيرت حياتهم وعززت من عملية دمجهم اجتماعيًا واقتصاديًا.

تعديلات منتظرة بـ قانون المعاشات الجديد

وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة فور وصول إليها أي تعديلات على قانون المعاشات الجديد من أجل حصول الزوجة من ذوات الهمم على معاش الوالد، فسوف تقوم بالموافقة الفورية على التعديل، مشيدًا بتوجيهات الرئيس السيسي الداعم لذوي الهمم والتي تعبر عن مدى اهتمامه بتلك الفئة.

وأشاد “عبد الفضيل”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن التعديل يستهدف دعم ذوات الهمم، وذلك ضمن سلسلة طويلة من الدعم الموجه إلى تلك الفئة، والذي ظهر جليًا في توصيات الرئيس السيسي.

حالات وقف معاش الوالد

وينص قانون المعاشات الجديد على حالتنا لحرمان المرأة من معاش والدها، ومن بينها إذ تزوجت، وهي الحالة التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي،  اليوم ووجه بدراسة تعديلها، لاستثناء المرأة من ذوي الهمم.

وحدد قانون المعاشات الجديد حالتين لحرمان المرأة من معاش الوالد، وهما: الزواج أو الالتحاق بوظيفة تحمل رقمًا تأمينيا وتدر لها دخلًا يساوي قيمة المعاش، أما إذا انخفض الدخل عن المعاش، فتصرف هيئة التأمينات الاجتماعية لها الفارق في الدخل من تاريخ التحاقها بالعمل.

شروط استحقاق الوالد

وينص قانون المعاشات الجديد على حالات استحقاق معاش الوالد بـ قانون المعاشات الجديد، والتي جاءت كالتالي: 
- ألا تكون الابنة متزوجة
- ألا يكون الابن قد بلغ سن 21 عامًا.
ويستثنى من ذلك:
- إذا كان الابن عاجزًا عن الكسب 
- الطالب بإحدى المراحل التعليمية لا تجاوز الليسانس أو البكالوريوس إلى أن يصل سن 26 عاما ولم يمارس أعمال تدر عليه دخل.

- بالنسبة للأخوة والأخوات، فيجب أن يثبت إعالة المُؤمّن عليه أو صاحب المعاش إياهم.

حالات وقف المعاش

وحدد قانون المعاشات الجديد حالات وقف المعاش والتي جاءت كالتالي:

- إذا التحق المستحق بعمل وحصل منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، ويستثنى من ذلك في حالة إذا نقص الدخل عن المعاش، فهنا يصـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل.

- إذا قام المستحق بمزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، على أن يعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.

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