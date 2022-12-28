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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بصورة واحدة.. فضيحة مدوية لـ أوكرانيا بسبب الحرب| شاهد

اوكرانيا
اوكرانيا

نشر مشرع أوكراني صورة لطفل حزين مغطى بالتراب، مدعيا أنه يبلغ من العمر ثماني سنوات ويدعى مارك، والذي نجا من قصف مدفعي روسي.

ومع ذلك، لم يكن الادعاء صامدًا، حيث تم استخدام نفس الصورة على غلاف كتاب في عام 2013، كما أشار الناس بسرعة.

جاء هذا الادعاء الكاذب من ليسيا فاسيلينكو، النائبة الأوكرانية من حزب جولوس، والتي تتمتع بخلفية في القانون وحملات حقوق الإنسان.

والصورة ليست قريبة من كونها جديدة ولا يبدو أن لها أي علاقة بأوكرانيا.

وأشار المشككون إلى أنه في النسخة الصادرة باللغة الإسبانية لعام 2013 من كتاب “الرجل المشوه” للكاتبة الأيرلندية كريستينا ماكينا، ظهرت الصورة نفسها على الغلاف.

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تتم دعوة النائبة الأوكرانية، التي قالت إنها درست في يونيفرسيتي كوليدج لندن، بانتظام من قبل وسائل الإعلام الغربية الرائدة، مثل تلفزيون “بي إف إم” الفرنسي أو “بي بي سي”، للتعليق على الشئون الأوكرانية.

قال أحدث تقرير عن الضحايا للأمم المتحدة في أوكرانيا، أمس الثلاثاء، إن بعثتها سجلت 429 حالة وفاة لأطفال منذ بدء القتال مع روسيا في أواخر فبراير.

وذكرت منظمة مراقبة تعمل في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، في وقت سابق من هذا الشهر، أن 154 قاصرًا قُتلوا في غارات نُسبت إلى القوات الأوكرانية خلال نفس الإطار الزمني تقريبًا.

وتعتبر الأمم المتحدة دونباس جزءًا من أوكرانيا، وتحسب القتلى المدنيين هناك على أنهم أوكرانيون.

روسيا أوكرانيا حزب جولوس فاسيلينكو

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