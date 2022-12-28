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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع كبير في أسعار الدولار الأمريكي عالميًا

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

تراجع الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، بينما ارتفعت الأسهم الأمريكية وتتسبب في ارتفاع مؤشرات وول ستريت بصورة جماعية.

وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي مقابل سلة من العملات بنسبة 0.2% على مستويات 104 نقطة.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 3.84%.

وتراجع سعر الذهب، اليوم الأربعاء، من أعلى مستوياته في ستة أشهر المسجل في الجلسة الماضية.

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وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1804.48 دولار للأوقية وبحلول الساعة 1226 بتوقيت جرينتش، بعدما وصل لأعلى مستوى منذ نهاية يونيو حزيران أمس الثلاثاء، كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1811.60 دولار للأوقية.

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